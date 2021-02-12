Чемпионат по арабскому боксу состоится в России

Президент Международной федерации арабского бокса, министр спорта и молодежи Лиги арабских государств Аль-Хади Аль-Сидери и Центр стратегического партнерства Международного НИИ проблем управления приняли решение организовать грандиозный чемпионат по арабскому боксу в России, этапы которого должны пройти в мае и в сентябре 2021 года, в Москве и Екатеринбурге , в нем примут участие несколько высокопоставленных лиц, министров и послов со всего мира.





Это мероприятие будет сопровождаться глобальным освещением в международных СМИ, представленных более 850 каналов прямого вещания и около 2000 журналистов, в нем примут участие более 300 профессиональных чемпионов арабского бокса мужского и женского пола из разных стран.





Министр Аль-Хади Аль-Сидери подтвердил, что мероприятие станет крупнейшим в истории арабского бокса, а также заявил, что Федерация намерена перенести свою штаб-квартиру из Франции в Россию.





В настоящее время принято решение о создании организационного комитета для координации и организации этого важного мероприятия, который будет создан совместно с Ассоциацией мультиспорта России, а также рядом других российских организаций.