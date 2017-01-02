ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Теннис настольный
Скалолазание спортивное
Пляжный футбол
Водное поло
Парусный спорт
Бридж спортивный
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Сегодня
Главное
Публикации
Виды спорта
Новости
Фото и видео
Страны мира
Сюжеты
Календарь
Регионы России
Новости
02.01.2017 12:12
Скалолазание спортивное
.
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков переизбран на свой пост
31.12.2016 12:46
Бридж спортивный
.
Сергей Столбовский победил в чемпионате Санкт-Петербурга по спортивному бриджу
31.12.2016 12:21
Шахматы
.
Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Даниил Дубов - призёры
30.12.2016 20:34
Пляжный футбол
.
Московский "Спартак" выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в помещениях
30.12.2016 20:29
Парусный спорт
.
Австралийская яхта Perpetual Loyal выиграла регату "Сидней - Хобарт" с рекордным временем, российская Simplesail Mahligai - 31-я
30.12.2016 20:23
Гандбол
.
Российские гандболисты стали победителями турнира в Латвии
Все новости
03.01.2017 10:53
В мире
.
10 Всемирные игры пройдут в 2017 году в польском Вроцлаве
Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр Программа спортивных соревнований
читать полный текст
Главные темы
28.08.2016 11:46
В России
.
ПОБЕДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКИХ ИГР!!! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!!
23.06.2016 12:26
Перетягивание каната
.
Всероссийский открытый турнир по перетягиванию каната перенесен на начало 2017г
Сюжеты
В мире
.
X Всемирные игры. Польша - 2017
Велосипедный спорт
.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Испания-2014
В мире
.
Спорт для всех
Баскетбол
.
НБА - 2014/2015
Хоккей
.
НХЛ - 2014/2015
Хоккей
.
МХЛ - 2014/2015
В мире
.
Допинг в спорте
Все сюжеты
Публикации
26.11.2014 10:30
Айкидо
.
В Москве состоится церемонии вручения премии Национального Совета Айкидо России – «Торнадо»
12.11.2014 15:05
В России
.
Форум боевых искусств "Школа против школы" "Битва Чемпионов 7" пройдет в ноябре в Москве
10.10.2014 13:40
Формула 1
.
Президентские гонки: «Формула-1» в Сочи обернется убытками
Фото и видео
30.10.2016 11:28
Фото
.
Чемпионат Европы по корфболу. Нидерланды - 2016
20.07.2016 20:02
Видео
.
Закрытие XI Всероссийских летних сельских спортивных игр
Календарь
03/01-05/01 2017
Автомобильный спорт
4 этап Кубка России "ралли"
Асбест
07/01-08/01 2017
Автомобильный спорт
2 этап Кубка России по ралли
Пермь
19/01-21/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап чемпионата России по ралли
Петрозаводск
21/01-22/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап кубка России "ралли-рейд"
Кубинка
21/01-22/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап Кубка России "трек"
Череповец, городской округ
23/01-25/01 2017
Автомобильный спорт
6 этап Кубка России "ралли"
Кыштымский городской округ
28/01-29/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап кубка России "ледовые гонки"
Вологда, городской округ
28/01-29/01 2017
Автомобильный спорт
3 этап Кубка России "ралли"
РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
28/01-29/01 2017
Автомобильный спорт
2 этап Кубка России "трек"
Альметьевск
03/02-05/02 2017
Автомобильный спорт
1 этап Кубка России "кросс"
Истринский муниципальный район
03/02-05/02 2017
Автомобильный спорт
1 этап чемпионата России "трек"
Усады
04/02-05/02 2017
Автомобильный спорт
3 этап Кубка России "трек"
Усады
10/02 2017
Автомобильный спорт
4 этап Кубка России "трек"
Ижевск
11/02 2017
Автомобильный спорт
2 этап Кубка России "ледовые гонки"
Вологда, городской округ
11/02-12/02 2017
Автомобильный спорт
2 этап чемпионата России "трек"
Раменское
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров