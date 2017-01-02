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Новости
02.01.2017 12:12

Скалолазание спортивное. Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков переизбран на свой пост
31.12.2016 12:46
Бридж спортивный. Сергей Столбовский победил в чемпионате Санкт-Петербурга по спортивному бриджу
31.12.2016 12:21
Шахматы. Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Даниил Дубов - призёры
30.12.2016 20:34
Пляжный футбол. Московский "Спартак" выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в помещениях
30.12.2016 20:29
Парусный спорт. Австралийская яхта Perpetual Loyal выиграла регату "Сидней - Хобарт" с рекордным временем, российская Simplesail Mahligai - 31-я
30.12.2016 20:23
Гандбол. Российские гандболисты стали победителями турнира в Латвии
Все новости
03.01.2017 10:53
В мире. 10 Всемирные игры пройдут в 2017 году в польском Вроцлаве
Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр Программа спортивных соревнований
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Главные темы
28.08.2016 11:46
В России. ПОБЕДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКИХ ИГР!!! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!!
23.06.2016 12:26
Перетягивание каната. Всероссийский открытый турнир по перетягиванию каната перенесен на начало 2017г
Сюжеты
В мире. X Всемирные игры. Польша - 2017
Велосипедный спорт. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Испания-2014
В мире. Спорт для всех
Баскетбол. НБА - 2014/2015
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В мире. Допинг в спорте
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Публикации
26.11.2014 10:30
Айкидо. В Москве состоится церемонии вручения премии Национального Совета Айкидо России – «Торнадо»
12.11.2014 15:05
В России. Форум боевых искусств "Школа против школы" "Битва Чемпионов 7" пройдет в ноябре в Москве
10.10.2014 13:40
Формула 1. Президентские гонки: «Формула-1» в Сочи обернется убытками
Фото и видео
30.10.2016 11:28
Фото. Чемпионат Европы по корфболу. Нидерланды - 2016
20.07.2016 20:02
Видео. Закрытие XI Всероссийских летних сельских спортивных игр
Календарь
03/01-05/01 2017
Автомобильный спорт
4 этап Кубка России "ралли"
Асбест
07/01-08/01 2017
Автомобильный спорт
2 этап Кубка России по ралли
Пермь
19/01-21/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап чемпионата России по ралли
Петрозаводск
21/01-22/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап кубка России "ралли-рейд"
Кубинка
21/01-22/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап Кубка России "трек"
Череповец, городской округ
23/01-25/01 2017
Автомобильный спорт
6 этап Кубка России "ралли"
Кыштымский городской округ
28/01-29/01 2017
Автомобильный спорт
1 этап кубка России "ледовые гонки"
Вологда, городской округ
28/01-29/01 2017
Автомобильный спорт
3 этап Кубка России "ралли"
РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
28/01-29/01 2017
Автомобильный спорт
2 этап Кубка России "трек"
Альметьевск
03/02-05/02 2017
Автомобильный спорт
1 этап Кубка России "кросс"
Истринский муниципальный район
03/02-05/02 2017
Автомобильный спорт
1 этап чемпионата России "трек"
Усады
04/02-05/02 2017
Автомобильный спорт
3 этап Кубка России "трек"
Усады
10/02 2017
Автомобильный спорт
4 этап Кубка России "трек"
Ижевск
11/02 2017
Автомобильный спорт
2 этап Кубка России "ледовые гонки"
Вологда, городской округ
11/02-12/02 2017
Автомобильный спорт
2 этап чемпионата России "трек"
Раменское
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