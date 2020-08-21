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21.08.2020 22:17
Х летняя Спартакиада учащихся России 2020 не состоится
Министерство спорта Российской Федерации приняло решение об отмене проведения второго этапа и финальных соревнований Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года.

Соревнования должны были пройти с 25 марта по 16 августа 2020 года по 49 видам спорта. Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Спартакиада была перенесена на более поздние сроки.

С учётом текущей эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других рисков, Министерство приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/21/111438.html
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