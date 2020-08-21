Х летняя Спартакиада учащихся России 2020 не состоится

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение об отмене проведения второго этапа и финальных соревнований Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года.





Соревнования должны были пройти с 25 марта по 16 августа 2020 года по 49 видам спорта. Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Спартакиада была перенесена на более поздние сроки.



