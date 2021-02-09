На какие события принимают ставки ведущие букмекерские конторы

Какие ставки принимают ведущие букмекерские конторы

Сегодня букмекерские сайты посещают даже пользователи, которые не интересуются спортом. Все потому, что современные БК давно предлагают испытать удачу в попытках спрогнозировать развитие разных событий, которые к спорту не относятся. Как показывает практика, такое разнообразие играет букмекерам на руку, поскольку можно привлекать еще большую аудиторию азартных людей.





Самые популярные ставки на неспортивные события

Безупречным лидером среди «неспортивных» дисциплин являются ставки на киберспорт. Данное направление активно развивается по всему миру, и сегодня события киберспорта встречаются в линиях большинства букмекеров онлайн.

Многие букмекеры большое внимание уделяют виртуальному спорту. Ставки на симуляторы по футболу, хоккею, баскетболу и теннису позволяют зарабатывать деньги в течение нескольких минут, тогда как в «настоящих» соревнованиях приходится ждать несколько часов и даже – дней. Регулярно ведущие букмекеры России и мира расширяют свой ассортимент событий виртуального спорта, что означает только одно – этот вектор также приносит доходы беттинговым компаниям.

На «третьем» месте – политические события мира. При учете повышенного внимания к президентским и парламентским выборам в самых развитых странах планеты, букмекерские конторы предлагают угадать победителя или сколько голосов в процентном соотношении наберет один из кандидатов.

Помимо этого, часть БК предлагает заключать пари на победителей собачьих бегов, угадывать цифры в мгновенных лотереях, играть на автоматах казино. В общем, все сделано для привлечения максимального количества любителей азарта.

«Сезонные» события для ставок в БК

Часто встречаются и так называемые «сезонные» события, которые регулярно или периодически, но проводятся примерно в одно и то же самое время. В частности, некоторые БК принимают ставки на победителей престижных премий в различных номинациях, или, «какой будет погода» в разных городах мира в определенную дату.

Евровидение – еще одно «сезонное» событие, которое букмекерами не пропускается. Исходы на проход в финал конкурса принимаются задолго до его начала, тогда как в решающий день можно прогнозировать победителя, призеров и диапазон занятых мест отдельными исполнителями по итогам голосования (к примеру, что представитель России займет 1-3, 4-6 и т.д. место). Заранее узнав подробнее о ставках на Евровидение в букмекерских конторах, можно отслеживать последние новости и мнения экспертов, что повысит шансы на выигрыш денег.

Современные букмекерские конторы – это не только ставки на спортивные соревнования. Сейчас представлен расширенный ассортимент событий, чего требуют условия рынка – только букмекеры с максимально разноплановыми предложениями могут выдерживать конкуренцию и похвастаться большим потоком постоянных клиентов.