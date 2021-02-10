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10.02.2021 12:20
Мобильные ставки: почему они популярны у игроков из России
Мобильные ставки набирают популярность. В чем причина? Есть ли различия в ставках через пк и мобильный. Лучшая бк для мобильных ставок.



Популярность онлайн ставок

За последнее десятилетие интернет-технологии сделали огромный шаг вперед. Количество проданных мобильных девайсов со стабильным доступом в сеть увеличилось в несколько раз. Для того чтобы выйти в интернет, уже не нужно бежать к компьютеру. Достаточно достать из кармана смартфон.

Изменения коснулись и беттинга. Онлайн-ставки набирали популярность. Все больше пользователей заходили в свои аккаунты через смартфоны. Но официальные web-порталы бк не были адаптированы под работу на небольшом экране смартфона. Пользователи испытывали немалые неудобства.

Поэтому букмекерские конторы стали разрабатывать специальные приложения для мобильных телефонов. Чтобы сделать ставку, теперь не нужно сидеть у компьютера, достаточно открыть мобильное приложение в своем смартфоне. Софт полностью оптимизирован под экран девайса, с быстрым откликом на действия пользователя. Техслужбы бк постоянно работали над улучшением софта. После каждого обновления бетторам становилось гораздо удобнее работать со смартфона. 

Лучшая бк для мобильных онлайн-ставок
Поскольку у каждой бк появились специальные приложения для девайсов, возник вопрос - в какой конторе создали лучшее приложение для ставок. За дело взялись эксперты популярного беттинг-портала 1xbet-vxod.info. На нем регулярно появляются обзоры букмекерских контор, в которых эксперты изучают работу web-сайтов бк. Недавно выложили обзор о сайте 1xbet, в котором специалисты тщательно разобрали преимущества и недостатки официального портала бк.

Эксперты включили в тройку бк с лучшим беттинг-софтом для мобильных следующие конторы:
- Winline;
- 1хБет;
- Олимп.

Эксперты выяснили, что нет кардинальных различий функционала между официальным web-порталом бк и его мобильной версией. Разработчики оптимизировали все функции мобильного приложения. Практически во всех версиях есть видео трансляции спортивных поединков и удобный матч-центр для лайв-ставок.

Это главная особенность мобильных онлайн-ставок. Теперь в любое время можно заключить пари с букмекером. Совершенно необязательно находится у компьютера. Заключать спортивные пари с бк можно на даче, на отдыхе или в автомобильной пробке. Поэтому все больше бетторов отдают предпочтение мобильным ставкам онлайн. По данным опросов, более 71 процента любителей ставок заключают пари с бк через мобильный девайс.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/02/10/111502.html
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