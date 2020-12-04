Как зарегистрироваться в БК Леон. Бонусы клиентам и
обзор линии. Ставки на спорт с мобильных телефонов.
Особенности букмекерской конторы Леон
Букмекерская контора Leon ставки на спорт онлайн
принимает с 2007 года. В 2016 г. компания получила национальную лицензию, что
автоматически сделало её одним их лидеров отечественного беттинга. Обзор
официального сайта БК Леон подтверждает многочисленные отзывы
игроков о том, что здесь созданы лучшие условия для бетторов.
По сравнению с другими беттинговыми компаниями,
российский букмекер Леон полностью сосредоточен на виртуальной деятельности с
самого рождения. За время существования удалось добиться немалых успехов,
которые отмечены грамотами от руководящих органов РФ.
Как зарегистрироваться в БК Леон
Учитывая статус букмекерской конторы Леон, одной
регистрации на сайте будет недостаточно, чтобы пользоваться всем расширенным
функционалом. Для создания личного кабинета достаточно указать номер мобильного
телефона и придумать надежный пароль. После активации, необходимо внести личные
данные в поля профиля. Как только этот процесс будет выполнен, потребуется
пройти верификацию в ЦУПИС, чтобы на законных обстоятельствах делать ставки на
любые события и выводить выигрыши.
За регистрацию каждому новичку положен бонус в виде
увеличения суммы первого депозита в два раза. Также работает программа
лояльности, по которой игроки могут использовать промокоды и участвовать в
тематических акциях.
Линия Prematch и Live
В линии – большое разнообразие событий в популярных и
экзотических видах спорта. На самые значимые турниры предлагается расширенная
роспись, иногда исчисляемая в сотнях возможных исходах. Коэффициенты здесь выше
среднестатистических во многих других БК, а маржа на уровне 5-7%, размер
которой для событий в крупных соревнованиях снижается до 2-3%.
Много событий и вариантов выбора исходов предложено в
разделе лайв. Здесь часто встречаются матчи, которые отсутствуют в основной
линии, но вызывают повышенный интерес бетторов ввиду своей прогнозируемости.
Коэффициенты для Live-ставок
в БК Леон также приемлемые, и редкие случаи, когда равнозначные шансы на победу
оцениваются ниже 1,85.
Официальный сайт букмекерской конторы Leon полностью
соответствует требованиям программного обеспечения Android и iOS. Благодаря
этому, владельцы современных телефонов могут круглосуточно заключать сделки с
любого места, в котором есть интернет-соединение. При желании, можно бесплатно
скачать мобильное приложение Fonbet, которое позволит пользоваться всем расширенным
функционалом с экономией трафика.