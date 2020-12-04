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04.12.2020 12:02
Букмекерская контора Леон – регистрация, бонусы, обзор линии и live-ставки

Как зарегистрироваться в БК Леон. Бонусы клиентам и обзор линии. Ставки на спорт с мобильных телефонов.

Особенности букмекерской конторы Леон

Букмекерская контора Leon ставки на спорт онлайн принимает с 2007 года. В 2016 г. компания получила национальную лицензию, что автоматически сделало её одним их лидеров отечественного беттинга. Обзор официального сайта БК Леон подтверждает многочисленные отзывы игроков о том, что здесь созданы лучшие условия для бетторов.


По сравнению с другими беттинговыми компаниями, российский букмекер Леон полностью сосредоточен на виртуальной деятельности с самого рождения. За время существования удалось добиться немалых успехов, которые отмечены грамотами от руководящих органов РФ.

Как зарегистрироваться в БК Леон

Учитывая статус букмекерской конторы Леон, одной регистрации на сайте будет недостаточно, чтобы пользоваться всем расширенным функционалом. Для создания личного кабинета достаточно указать номер мобильного телефона и придумать надежный пароль. После активации, необходимо внести личные данные в поля профиля. Как только этот процесс будет выполнен, потребуется пройти верификацию в ЦУПИС, чтобы на законных обстоятельствах делать ставки на любые события и выводить выигрыши.

За регистрацию каждому новичку положен бонус в виде увеличения суммы первого депозита в два раза. Также работает программа лояльности, по которой игроки могут использовать промокоды и участвовать в тематических акциях.

Линия Prematch и Live

В линии – большое разнообразие событий в популярных и экзотических видах спорта. На самые значимые турниры предлагается расширенная роспись, иногда исчисляемая в сотнях возможных исходах. Коэффициенты здесь выше среднестатистических во многих других БК, а маржа на уровне 5-7%, размер которой для событий в крупных соревнованиях снижается до 2-3%.

Много событий и вариантов выбора исходов предложено в разделе лайв. Здесь часто встречаются матчи, которые отсутствуют в основной линии, но вызывают повышенный интерес бетторов ввиду своей прогнозируемости. Коэффициенты для Live-ставок в БК Леон также приемлемые, и редкие случаи, когда равнозначные шансы на победу оцениваются ниже 1,85.


Официальный сайт букмекерской конторы Leon полностью соответствует требованиям программного обеспечения Android и iOS. Благодаря этому, владельцы современных телефонов могут круглосуточно заключать сделки с любого места, в котором есть интернет-соединение. При желании, можно бесплатно скачать мобильное приложение Fonbet, которое позволит пользоваться всем расширенным функционалом с экономией трафика.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/12/04/111487.html
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