Кто может помочь вылечить зависимость от ставок на спорт?

Несмотря на то, что популярность беттинга сегодня шагает семимильными шагами, игра в ставки на спорт только с виду кажется безобидным занятием. Вы скажете! Что плохого в том, что, пытаясь спрогнозировать исход предстоящего спортивного события, игрок заключает пари. Спор есть спор. Угадал результат, выиграл! Предположение оказалось неверным, следовательно, сделанная ставка проиграла. Все справедливо и честно!





Тем не менее, есть в это и свое «зло». Хорошо, когда игрок отдает себе отчет в том, что беттинг это всегда риск и нужно быть осторожным в своих желаниях и очень серьезно подходит к обзору букмекерской конторы. Уметь вовремя остановиться. Хуже, когда беттор начинает пытаться обыграть букмекера, делая ставку за ставкой в погоне за мифическим крупным выигрышем. Появляется навязчивая идея, что каждая следующая ставка окажется выигрышной.

Естественно, можно все списать на азарт, на интерес к игре, однако, когда деньги на игру скоро заканчиваются, а жажда выигрыша только увеличилась, пора бить тревогу. Налицо игровая зависимость. Конечно, это в большей степени касается поклонников азартных игр, тем не менее. Для беттинга это явление не редкость.

Как же бороться с игровой зависимостью? Что это заявление, и кто реально может помочь справиться с этой напастью?

Основные проявления зависимости от беттинга

Зависимость от необходимости делать регулярно ставки, очень схожа своими проявлениями с игровой зависимостью от азартных игр. Это явление сегодня становится масштабным. Безобидное увлечение перерастает сначала в психическое расстройство, затем становится уже психоневрологической патологией. Однако ничего хорошего в этом нет. Чем дальше, тем хуже. Если вовремя не принять меры, ситуация может стать неконтролируемой и закончиться плачевно.





Зависимость от ставок на спорт - это болезнь, которая не появляется в один миг. Как и в случае с любой зависимостью, игрок постепенно проходит все стадии. На каждом этапе развития заболевания характерны свои проявления. К хорошо знакомым ощущениям добавляются новые пристрастия. Каковы же стадии игровой зависимости:

подготовительная стадия - это формирование у человека повышенной восприимчивости к игре на фоне существующих личностных комплексов (заниженная самооценка, желание выделиться за счет риска);

стадия успеха или выигрыша. На этом этапе игрок впадает в состояние эйфории. Даже небольшие и редкие выигрыши создают у беттора ощущение собственной исключительности, так сказать «баловень судьбы»;

стадия проигрыша. Неизбежное состояние игрока, в котором он оказывается после стадии выигрыша. Череда проигрышей ставит играющего в замкнутый круг. Появляется непреодолимое желание выкарабкаться из сложившейся ситуации. Предпринимаемые попытки найти деньги и снова поставить, только усугубляют проблемы;

стадия отчаяния. На этой стадии с игроком уже трудно о чем-то договариваться. Человек впадает в крайности, ища любой способ выйти из своего тяжелого психологического состояния. Как правило, поступки и совершаемые действия несут негатив, неприемлемый для окружающих. Игроком обуревает единственное желание - играть дальше в надежде на самый крупный выигрыш;

стадия безнадежности является финальным аккордом всей этой драмы. Ничего уже не может решить существующие проблемы. Игрок осознает, что невозможно выиграть сразу много денег. Единственным выходом в таком состоянии является просто желание играть. Вдруг что-то измениться и когда-то свершится чудо.

Откуда ждать реальную помощь

Избавиться от зависимости делать ставки на спорт, можно только коллективными усилиями. Тем не менее, основная роль в избавлении от этого недуга целиком принадлежит самому игроку. Только если человек сумеет осознать пагубность этой привычки, понять насколько его игра вредна для него самого и для окружающих его близких людей, можно добиться успеха.

Первое, что нужно сделать, это не проморгать на какой стадии зависимости пребывает беттор. Когда беттор делает ставки на спорт грамотно и осознанно, используя стратегию и контролируя себя, повода для тревоги нет. Если игра идет с переменным успехом, а финансовые потери не являются критичными, игра продолжается. Обычно опытные игроки ставят для себя лимиты на ставки. Благодаря этому механизму становится невозможным тратить больше денег на ставки. Нейтральный баланс игрового счета является гарантией того, что игра под контролем.





Наиболее опасной является стадия проигрыша. Именно на этом этапе главное поддержать игрока, оказать ему моральную и финансовую помощь. Частые неудачи кого угодно могут привести в отчаяние, однако если есть рядом люди, которые помогут остановиться и разорвать порочный круг. Коллективные усилия, предпринятые на этой стадии, позволят избежать крупных неприятностей в будущем.

Важно показать человеку, что его карьера игрока не состоялась, что не следует искать выгоды в игре. Есть ценности важнее, да и деньги можно потратить с куда большей пользой.

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