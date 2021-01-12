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12.01.2021 10:00
Ставки на спорт в букмекерских конторах – как увеличить шансы на выигрыш?

Ставки на спорт в БК. Как правильно анализировать события. Выбор букмекерской конторы.

Ставки на спорт – как правильно проводить анализ

Сейчас индустрия спортивных ставок в букмекерских конторах считается одной из самых прогрессирующих среди существующих сфер. Ежедневно количество азартных спортивных болельщиков увеличивается, а букмекеры расширяют линии, снабжая событиями в самых разных спортивных видах.


Чтобы ставки на спорт приносили выгоду, нужно знать главные критерии, на которые необходимо обращать внимание. Проведя грамотный анализ, можно найти важные нюансы, которые упущены аналитиками БК, и получить неоспоримое преимущество.

Анализ спортивных событий – путь к успеху

Первое правило беттора-профессионала – делать ставки только на тот вид спорта, в котором игрок хорошо разбирается. Беттинг – это не лотерея, где все построено на случае. Здесь нужно иметь понятие о силе соперников, кто кому как способен противостоять, и с каким настроем каждая сторона подходит к матчу или турниру.

Основными факторами, которые обязательно нужно изучать прежде, чем делать ставки, являются следующие:

        ·        Статистика очных противостояний.

        ·        Результаты последних выступлений.

        ·        Наличие травмированных/дисквалифицированных спортсменов.

        ·        Место проведения соревнований.

        ·        Статус проводимого поединка или турнира.

        ·        Мотивация каждого участника.

Последнее, на что следует обратить внимание – интуиция. Бывают случаи, когда и она способна подсказать правильный выбор, но в спорте это – большая редкость. Грамотно проведенный анализ является ключом к успеху прогнозиста, если он, конечно, делает ставки профессионально, а не ради развлечения.

Чтобы увеличить шансы в противостоянии с букмекерами, многие игроки доверяют экспертам, которые дают экспресс прогнозы на спорт. Найти их можно на специализированных ресурсах, которые тесно сотрудничают с известными в прошлом и настоящем спортсменами и тренерами. Это люди, знающие «кухню изнутри», и наверняка владеют сведениями, которые не доступны для большинства обычных болельщиков, включая и букмекерских аналитиков.


Как выбрать букмекерскую контору для ставок на спорт

В сети полно букмекерских сайтов, которые позиционируют себя, как лучшее место для заключения спортивных пари. Если игрок является новичком, он рискует попасть на ресурс, который, как окажется позже, имеет репутацию нестабильного портала.

Чтобы не ошибиться с выбором букмекера, желательно заранее проверить такие моменты:

       1.     Наличие лицензии на прием ставок.

       2.     Отзывы игроков на тематических форумах.

       3.     Ширина линии Прематч и раздела Live.

       4.     Размер коэффициентов.

       5.     Акции для зарегистрированных клиентов.

       6.     Способы пополнения счета и вывода денег.

       7.     Регулярная связь с сотрудниками службы поддержки.

Правильный выбор букмекерской конторы позволит игрокам полностью сосредоточиться на выборе событий, а не думать о том, позволит ли букмекер забрать честно заработанные деньги в полном объеме. Только так можно рассчитывать на положительный для себя результат, которым, естественно, является выигрыш денег в ставках на спорт.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/01/12/111494.html
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