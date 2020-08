Новости Фото Пресс-службы Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC Второй этап Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу SMP RDRC состоялся в Московской области 8 и 9 августа на территории комплекса технических видов спорта RDRC Racepark (Московская область, Раменский городской округ, пос. Быково) прошли гонки второго этапа Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу SMP RDRC. На старт вышли 37 пилотов.

Результаты 2 этапа SMP RDRC:

Класс «9,6 секунды» (FSL): 1. Рамон Бусто (Ярославль), BMW M8 Gran Coupe Ramon Performance Stage Beta, №1 2. Кирилл Стулов (Москва), BMW X4M Competition Seven Force Stage 2, №543 3. Илья Криксунов (Москва), Mercedes-Benz CLA 45 AMG Seven Force Stage 2, №700

Класс «8,6 секунды» (FSA): 1. Михаил Сомов (Москва), Nissan GT-R (R35) GTT ALPHA 12X, №300 2. Константин Крапивин (Омск), Toyota Supra, №2 3. Алексей Сагал (Невинномысск), Porsche 911 Turbo S (991) Gosha Turbo Tech GTT 900, №911

Класс «7,6 секунды» (FSB): 1. Николай Коржов (Воронеж), Nissan GT-R KORZHIK, №712 2. Олег Крохин (Барнаул), Nissan GT-R, №974 3. Дмитрий Капустин (Белгород), Nissan Skyline GT-R, №25

Класс «6,8 секунды» (US): 1. Дмитрий Саморуков (Жуковский, команда SMP Racing), Dodge Viper, №333 2. Евгений Трухин (Балашиха), Dragster IGLA, №53 3. Кирилл Стулов (Москва), Audi TT RS Colibri Seven Force Stage 4, №101







По материалам пресс-службы Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/12/111433.html