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12.08.2020 10:58
Фото Пресс-службы Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC
Второй этап Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу SMP RDRC состоялся в Московской области
8 и 9 августа на территории комплекса технических видов спорта RDRC Racepark (Московская область, Раменский городской округ, пос. Быково) прошли гонки второго этапа Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу SMP RDRC. На старт вышли 37 пилотов. 

Результаты 2 этапа SMP RDRC:

Класс «9,6 секунды» (FSL):
1. Рамон Бусто (Ярославль), BMW M8 Gran Coupe Ramon Performance Stage Beta, №1
2. Кирилл Стулов (Москва), BMW X4M Competition Seven Force Stage 2, №543
3. Илья Криксунов (Москва), Mercedes-Benz CLA 45 AMG Seven Force Stage 2, №700

Класс «8,6 секунды» (FSA):
1. Михаил Сомов (Москва), Nissan GT-R (R35) GTT ALPHA 12X, №300
2. Константин Крапивин (Омск), Toyota Supra, №2
3. Алексей Сагал (Невинномысск), Porsche 911 Turbo S (991) Gosha Turbo Tech GTT 900, №911

Класс «7,6 секунды» (FSB):
1. Николай Коржов (Воронеж), Nissan GT-R KORZHIK, №712
2. Олег Крохин (Барнаул), Nissan GT-R, №974
3. Дмитрий Капустин (Белгород), Nissan Skyline GT-R, №25

Класс «6,8 секунды» (US):
1. Дмитрий Саморуков (Жуковский, команда SMP Racing), Dodge Viper, №333
2. Евгений Трухин (Балашиха), Dragster IGLA, №53
3. Кирилл Стулов (Москва), Audi TT RS Colibri Seven Force Stage 4, №101




По материалам пресс-службы Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/12/111433.html
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