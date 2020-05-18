На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Автомобильный спорт
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Автомобильный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.05.2020 14:50
Фото РСКГ
Состоялся первый этап виртуальных гонок СМП еРСКГ
Российская серия кольцевых гонок запустила виртуальный проект - гонки СМП еРСКГ на симуляторах. 10 мая состоялся первый этап.

В классе eТУРИНГ, который использует симулятор Assetto Corsa на платформе ПК, прошли две гонки – как и на реальных этапах СМП РСКГ. Дистанция каждого заезда состояла из 9 кругов по виртуальному Сочи Автодрому, что эквивалентно 50 километрам. В заезде приняли участие 29 профессиональных пилотов, которые когда-либо принимали участие в Российской серии кольцевых гонок, а также дебютанты этого сезона.

В первой гонке eТУРИНГа лучшим стал Егор Санин (Audi RS3 LMS, AG Team), лидировавший от старта до финиша. Второе место завоевал Владимир Шешенин (LADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT), прорвавшийся на подиум с 12 места. Тройку призеров замкнул Денис Булатов (Volkswagen Golf GTI, SMP Racing). Стоит отметить, что Денису пришлось испытать повышенное внимание: он провел гонку за рулем симулятора прямо из студии прямого эфира, и после заезда чемпион СМП РСКГ-2017 выглядел так, словно провел настоящий заезд.

Вторая гонка также принесла победу Егору Санину, который сам же (с помощью генератора случайных чисел) определил реверсивную стартовую решетку и стартовал с седьмой позиции. На второе место пробился Егор Ганин на Cupra Leon, третьим стал Михаил Лобода на аналогичном хэтчбеке. Стоит отметить, что многие фавориты, поднаторевшие в сим-рейсинге,  остались не у дел из-за завала в послестартовом повороте. А титулованный Дмитрий Брагин доказал, что способен мгновенно ориентироваться в любой ситуации: чемпион СМП РСКГ только дебютировал в виртуальных гонках, но уже во втором заезде смог подняться на седьмое место, отыграв десять позиций.

Формат уикенда в классе eТУРИНГ_ЛАЙТ отличался от привычного по чемпионату России. Для кибергонок использовалась игра Gran TurismoSport на платформе PS4 и автомобили Renault Megane Trophy. Среди участников были знакомые поклонникам СМП РСКГ лица – Борис Шульмейстер и Дмитрий Лебедев – однако костяк составляли любители сим-рейсинга.

Накануне почти 70 пилотов прошли предварительный отбор, чтобы в день гонок поделиться на две группы по восемь человек. Шестерка лучших из каждого полуфинала получала право сформировать пелетон решающей гонки.

В первом полуфинале право пройти дальше в упорной борьбе завоевал Шульмейстер, однако после неосторожного маневра соперника он смог показать только пятый результат. Быстрейшими в этой группе стали Степан Емелин (юный сын участника СМП РСКГ Андрея Емелина готовится вскоре стартовать в настоящих гонках), Тимур Рахматов и Иван Степанов.

Действующий пилот СМП РСКГ Димтрий Лебедев считался фаворитом второго полуфинала, однако после вылета с трассы стал только четвертым. Перед ним финишировали Антон Токбулатов, Марк Юрокин и Никита Карповский.

Финал классе eТУРИНГ_ЛАЙТ выдался напряженным. Дюжина пилотов сражалась за каждый сантиметр полотна – и не всем удавалось на нем удержаться. Это не помешало Степану Емелину оформить победу: создав отрыв в начале гонки, он не стал рисковать и сбросил темп во второй половине дистанции. И все равно более быстрый Дмитрий Лебедев не смог его догнать: нижегородский пилот потерял слишком много времени, прорываясь из середины пелетона, и довольствовался серебряной наградой. А «бронза» досталась лидеру одного из полуфиналов – уже знакомому Антону Токбулатову.

По материалам пресс-службы РСКГ.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/05/18/111399.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.05.2020 14:50
Состоялся первый этап виртуальных гонок СМП еРСКГ
17.01.2020 14:28
Экипаж Каргинова выиграл зачет грузовиков на ралли-рейде "Дакар - 2020"
13.01.2020 23:12
Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда "Дакар - 2020"
12.01.2020 22:44
Экипажи "КАМАЗА" лидируют в общем зачете грузовиков на "Дакаре - 2020"
17.01.2019 20:17
Экипаж Эдуарда Николаева команды "КАМАЗ-мастер" стал победителем ралл
13.01.2019 17:23
Экипаж Мардеева не сможет продолжить выступление в ралли-марафоне Да?
12.01.2019 15:52
Дакар – 2019: лидирует Николаев, Каргинов дисквалифицирован
Все новости
Сюжеты
Ралли-рейд <<Шёлковый путь>> - 2018
Дакар - 2018
Дакар - 2015
Гонка Звёзд За рулём - 2015
Дакар - 2019
Публикации
18.06.2014 09:48
Kazan City Racing 2014: три часа беспредельной скорости
10.06.2014 15:22
Три плюс один. Итоги этапа WTCC на Moscow Raceway
Фото и видео
06.09.2012 12:21
Видео. Дрифт-шоу в Лужниках
02.07.2012 13:15
Фото. Четвертый этап Объединенного гоночного чемпионата 2012
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 