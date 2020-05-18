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Состоялся первый этап виртуальных гонок СМП еРСКГ

Российская серия кольцевых гонок запустила виртуальный проект - гонки СМП еРСКГ на симуляторах. 10 мая состоялся первый этап.





В классе eТУРИНГ, который использует симулятор Assetto Corsa на платформе ПК, прошли две гонки – как и на реальных этапах СМП РСКГ. Дистанция каждого заезда состояла из 9 кругов по виртуальному Сочи Автодрому, что эквивалентно 50 километрам. В заезде приняли участие 29 профессиональных пилотов, которые когда-либо принимали участие в Российской серии кольцевых гонок, а также дебютанты этого сезона.





В первой гонке eТУРИНГа лучшим стал Егор Санин (Audi RS3 LMS, AG Team), лидировавший от старта до финиша. Второе место завоевал Владимир Шешенин (LADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT), прорвавшийся на подиум с 12 места. Тройку призеров замкнул Денис Булатов (Volkswagen Golf GTI, SMP Racing). Стоит отметить, что Денису пришлось испытать повышенное внимание: он провел гонку за рулем симулятора прямо из студии прямого эфира, и после заезда чемпион СМП РСКГ-2017 выглядел так, словно провел настоящий заезд.





Вторая гонка также принесла победу Егору Санину, который сам же (с помощью генератора случайных чисел) определил реверсивную стартовую решетку и стартовал с седьмой позиции. На второе место пробился Егор Ганин на Cupra Leon, третьим стал Михаил Лобода на аналогичном хэтчбеке. Стоит отметить, что многие фавориты, поднаторевшие в сим-рейсинге, остались не у дел из-за завала в послестартовом повороте. А титулованный Дмитрий Брагин доказал, что способен мгновенно ориентироваться в любой ситуации: чемпион СМП РСКГ только дебютировал в виртуальных гонках, но уже во втором заезде смог подняться на седьмое место, отыграв десять позиций.





Формат уикенда в классе eТУРИНГ_ЛАЙТ отличался от привычного по чемпионату России. Для кибергонок использовалась игра Gran TurismoSport на платформе PS4 и автомобили Renault Megane Trophy. Среди участников были знакомые поклонникам СМП РСКГ лица – Борис Шульмейстер и Дмитрий Лебедев – однако костяк составляли любители сим-рейсинга.





Накануне почти 70 пилотов прошли предварительный отбор, чтобы в день гонок поделиться на две группы по восемь человек. Шестерка лучших из каждого полуфинала получала право сформировать пелетон решающей гонки.





В первом полуфинале право пройти дальше в упорной борьбе завоевал Шульмейстер, однако после неосторожного маневра соперника он смог показать только пятый результат. Быстрейшими в этой группе стали Степан Емелин (юный сын участника СМП РСКГ Андрея Емелина готовится вскоре стартовать в настоящих гонках), Тимур Рахматов и Иван Степанов.





Действующий пилот СМП РСКГ Димтрий Лебедев считался фаворитом второго полуфинала, однако после вылета с трассы стал только четвертым. Перед ним финишировали Антон Токбулатов, Марк Юрокин и Никита Карповский.





Финал классе eТУРИНГ_ЛАЙТ выдался напряженным. Дюжина пилотов сражалась за каждый сантиметр полотна – и не всем удавалось на нем удержаться. Это не помешало Степану Емелину оформить победу: создав отрыв в начале гонки, он не стал рисковать и сбросил темп во второй половине дистанции. И все равно более быстрый Дмитрий Лебедев не смог его догнать: нижегородский пилот потерял слишком много времени, прорываясь из середины пелетона, и довольствовался серебряной наградой. А «бронза» досталась лидеру одного из полуфиналов – уже знакомому Антону Токбулатову.





По материалам пресс-службы РСКГ.