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02.06.2020 13:12
Чемпионат Формула-1 сезона 2020 стартует в начале июля
Чемпионат
Формула-1
сезона 2020 начнется в начале июля двумя австрийскими этапами. Пресс-служба Формулы-1 представила календарь первых восьми этапов сезона 2020.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/06/02/111408.html
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