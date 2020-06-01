Ралли-рейд "Шёлковый путь" в 2020 году не состоится

Международный ралли-рейд "Шелковый путь" в 2020 году отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили оргкомитет ралли.





«Мы ответственно подходим к организации гонки и осознаём, что ситуация в мире по-прежнему очень непростая. В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным.





Здоровье и безопасность людей — наш главный приоритет! После вынужденной паузы мы с ещё большей энергией возьмёмся за организацию гонки следующего года и сделаем всё, чтобы она стала незабываемым событием для наших участников», — заявил руководитель проекта Владимир Чагин.