Фото пресс-службы РСКГ

Состоялся 2 этап виртуального чемпионата с участием пилотов СМП РСКГ, SMP Racing и сим-рейсеров

6 июня 2020 года состоялся 2 этап киберчемпионата СМП еРСКГ с участием пилотов СМП РСКГ, SMP Racing и сим-рейсеров.





Борьба в классе еТУРИНГ оказалась невероятно плотной. В квалификации 15 пилотов уложились в одну секунду – подобное бывает нечасто даже в реальных гонках СМП РСКГ. Главную интригу внес Иван Матвеев, который в прошлом году выступал в формульном классе на нижегородском этапе Российской серии кольцевых гонок – он стал обладателем поул-позиции. Однако в дебютной гонке стартовавший со второго места Егор Санин быстро захватил лидерство – и не уступал его до самого финиша. Матвеев довольствовался «серебром», а Михаил Лобода сохранил статус-кво и заработал «бронзу».





Во второй гонке еТУРИНГА жребий отодвинул триумфатора дебютного заезда на четвертый ряд стартового поля и позволил Андрею Радошнову лидировать большую часть дистанции. Однако за пять кругов до финиша пилоты совершили рокировку, и победа вновь досталась Егору Санину. А вслед за Радошновым гонку закончил Егор Ганин, замкнувший тройку призеров этого заезда.





В зачете eТУРИНГ_ЛАЙТ квалификация также порадовала близкими результатами: разрыв между первым и десятым временем составил меньше секунды. Но автодром Брэндс-Хэтч проявил свое коварство даже в виртуальном мире: обладатель поула Вячеслав Кирпун закончил заезд только на 7 месте – на одну позицию выше представителя СМП РСКГ Бориса Шульмейстера. А тройку лидеров сформировали победитель Тимур Рахматов, серебряный призер Юрий Григоренко и бронзовый призер Антон Токбулатов.





Вторая гонка в «младшем» зачете СМП еРСКГ оказалась не менее драматичной. Вячеслав Кирпун на этот раз смог реализовать свой потенциал, рискованным маневром отобрав лидерство у Антона Токбулатова. Замкнул трио быстрейших Владимир Рахматов.



