На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Бадминтон
Автомобильный спорт
Самбо
Шахматы
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Автомобильный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
08.06.2020 15:43
Фото пресс-службы РСКГ
Состоялся 2 этап виртуального чемпионата с участием пилотов СМП РСКГ, SMP Racing и сим-рейсеров
6 июня 2020 года состоялся 2 этап киберчемпионата СМП еРСКГ с участием пилотов СМП РСКГ, SMP Racing и сим-рейсеров. 

Борьба в классе еТУРИНГ оказалась невероятно плотной. В квалификации 15 пилотов уложились в одну секунду – подобное бывает нечасто даже в реальных гонках СМП РСКГ. Главную интригу внес Иван Матвеев, который в прошлом году выступал в формульном классе на нижегородском этапе Российской серии кольцевых гонок – он стал обладателем поул-позиции. Однако в дебютной гонке стартовавший со второго места Егор Санин быстро захватил лидерство – и не уступал его до самого финиша. Матвеев довольствовался «серебром», а Михаил Лобода сохранил статус-кво и заработал «бронзу».

Во второй гонке еТУРИНГА жребий отодвинул триумфатора дебютного заезда на четвертый ряд стартового поля и позволил Андрею Радошнову лидировать большую часть дистанции. Однако за пять кругов до финиша пилоты совершили рокировку, и победа вновь досталась Егору Санину. А вслед за Радошновым гонку закончил Егор Ганин, замкнувший тройку призеров этого заезда.

В зачете eТУРИНГ_ЛАЙТ квалификация также порадовала близкими результатами: разрыв между первым и десятым временем составил меньше секунды. Но автодром Брэндс-Хэтч проявил свое коварство даже в виртуальном мире: обладатель поула Вячеслав Кирпун закончил заезд только на 7 месте – на одну позицию выше представителя СМП РСКГ Бориса Шульмейстера. А тройку лидеров сформировали победитель Тимур Рахматов, серебряный призер Юрий Григоренко и бронзовый призер Антон Токбулатов.

Вторая гонка в «младшем» зачете СМП еРСКГ оказалась не менее драматичной. Вячеслав Кирпун на этот раз смог реализовать свой потенциал, рискованным маневром отобрав лидерство у Антона Токбулатова. Замкнул трио быстрейших Владимир Рахматов.

По материалам пресс-службы РСКГ.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/06/08/111412.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
08.06.2020 15:43
Состоялся 2 этап виртуального чемпионата с участием пилотов СМП РСКГ, SMP Racing и сим-рейсеров
02.06.2020 13:12
Чемпионат Формула-1 сезона 2020 стартует в начале июля
01.06.2020 20:32
Ралли-рейд "Шёлковый путь" в 2020 году не состоится
18.05.2020 14:50
Состоялся первый этап виртуальных гонок СМП еРСКГ
17.01.2020 14:28
Экипаж Каргинова выиграл зачет грузовиков на ралли-рейде "Дакар - 2020"
13.01.2020 23:12
Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда "Дакар - 2020"
12.01.2020 22:44
Экипажи "КАМАЗА" лидируют в общем зачете грузовиков на "Дакаре - 2020"
Все новости
Сюжеты
Ралли-рейд <<Шёлковый путь>> - 2018
Дакар - 2018
Дакар - 2015
Гонка Звёзд За рулём - 2015
Дакар - 2019
Публикации
18.06.2014 09:48
Kazan City Racing 2014: три часа беспредельной скорости
10.06.2014 15:22
Три плюс один. Итоги этапа WTCC на Moscow Raceway
Фото и видео
06.09.2012 12:21
Видео. Дрифт-шоу в Лужниках
02.07.2012 13:15
Фото. Четвертый этап Объединенного гоночного чемпионата 2012
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 