17.01.2020 14:28
Андрей Каргинов, фото auto.vercity.ru
Экипаж Каргинова выиграл зачет грузовиков на ралли-рейде "Дакар - 2020"
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова стал победителем зачета грузовиков на ралли-рейде "Дакар - 2020", который проходил в Саудовской Аравии. Вторым стал Антон Шибалов, также из "КАМАЗа", третье место у белоруса Вязовича.
Команда установила рекорд, став лучшей на семи специальных участках. Экипаж Каргинова победил в ралли уже второй раз, первая победа состоялась в 2014 году. Для команды «КАМАЗ-мастер» это 17-я победа в ралли-марафоне, что является рекордным показателем.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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