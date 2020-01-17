Андрей Каргинов, фото auto.vercity.ru

Экипаж Каргинова выиграл зачет грузовиков на ралли-рейде "Дакар - 2020"

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова стал победителем зачета грузовиков на ралли-рейде "Дакар - 2020", который проходил в Саудовской Аравии. Вторым стал Антон Шибалов, также из "КАМАЗа", третье место у белоруса Вязовича.



