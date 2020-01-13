Новости Андрей Каргинов, фото redbull.com Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда "Дакар - 2020" Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл восьмой этап ралли-рейда "Дакар - 2020", который проходит в Саудовской Аравии.

Второе место занял его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший на 5 минут 54 секунды. Третий результат показал Алеш Лопрайс.

В общем зачёте Каргинов увеличил отрыв от Шибалова до 27 минут 6 секунд. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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