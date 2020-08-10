Фото Министерства спорта Московской области

Определились победитель и призеры Кубка Московской области по киле

В Щелково состоялись финальные игры Кубка Московской области по киле. Обладателями первого места стали «Раменские борцы», вторыми стали спортсмены из «Сборной Щелково», третье место досталось ватаге «Местные» из Чехова. «Полк Тыртова» из Торжка, «Крылья» из Щелково, «Булава» из Краснознаменска и еще одни представители Щелково, «Гарнизон» заняли места с 4 по 7 соответственно. Для всех желающих была организована онлайн-трансляция в течение всего дня соревнований.





Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Кила хоть и является достаточно экзотическим видом спорта, но с каждым годом привлекает внимание все большего числа людей. Более того, в напряженности и динамичности она не проигрывает всеми любимым футболу и хоккею. В эту субботу завершился очередной Открытый кубок Московской области по киле, который заслуженно выиграли «Раменские борцы». Поздравляю спортсменов с победой».





По материалам Министерства физической культуры и спорта Московской области.