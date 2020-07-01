Новости Twitter РЕН ТВ Игры для людей с умственными отклонениями пройдут в 2022 году в Казани В 2022 году Казань примет Специальные Олимпийские игры - игры для людей с умственными отклонениями.

«Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране. Они пройдут в столице Татарстана – Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд важнейших спортивных мероприятий: Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта (2015), матчи чемпионата мира по футболу», — отмечается в сообщении организаторов. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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