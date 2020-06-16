Карачаево-Черкесская Республика примет Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа 2020

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет в сентябре 2020 года в столице Карачаево-Черкесской Республике Черкесске.





Соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта проводятся ежегодно на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, в целях сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа.



