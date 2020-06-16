Карачаево-Черкесская Республика примет Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа 2020
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет в сентябре 2020 года в столице Карачаево-Черкесской Республике Черкесске.
Соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта проводятся ежегодно на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, в целях сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа.
К участию в Фестивале допускаются сборные команды субъектов СКФО сформированные из граждан России не моложе 17 лет и не старше 60 лет, постоянно проживающих на территории СКФО. Общее количество участников - 1 тысяча человек.