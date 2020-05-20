I Всероссийские уличные игры пройдут в сентябре в Казани

Изначально I Всероссийские уличные игры должны были пройти в июне 2020 года. Однако в связи с необходимостью обеспечения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на сентябрь 2020 года. Игру пройдут с 10 по 14 сентября. Турнир примет казанский (Республика Татарстан) спортивный объект "Экстрим парк".





В программу I Всероссийских уличных игр войдут 11 видов спорта, адаптированные для городской уличной инфраструктуры. Это баскетбол (дисциплина 3х3), танцевальный спорт (дисциплина «брейкинг»), велосипедный спорт (дисциплина «ВМХ-фристайл»), паркур, роллер спорт, чир спорт, воздушно-силовая атлетика (воркаут), футбольный фристайл, скейтбординг, в том числе по двум показательным видам – текболу и роуп скиппинге (спортивная скакалка).





В турнирах по этим видам спорта планируется участие более 1500 спортсменов. Отметим, что к участию не будут допускаться спортсмены, входящие в состав сборной России и/или субъекта РФ.



