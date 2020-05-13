I Игры Содружества Независимых Государств пройдут с 20 по 27 августа 2020 года в Казани. В играх примут участие около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран СНГ. Они разыграют около 280 комплектов медалей.
В спортивную программу Игр войдут соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, водному поло, пляжному волейболу, вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.