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13.05.2020 13:06
Первые Игры стран Содружества Независимых Государств пройдут в августе в Казани
I Игры Содружества Независимых Государств пройдут с 20 по 27 августа 2020 года в Казани. В играх примут участие около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран СНГ. Они разыграют около 280 комплектов медалей.

В спортивную программу Игр войдут соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, водному поло, пляжному волейболу, вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/05/13/111398.html
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