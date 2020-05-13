Первые Игры стран Содружества Независимых Государств пройдут в августе в Казани

I Игры Содружества Независимых Государств пройдут с 20 по 27 августа 2020 года в Казани. В играх примут участие около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран СНГ. Они разыграют около 280 комплектов медалей.



