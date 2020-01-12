Новости Фото kamazmaster.ru Экипажи "КАМАЗА" лидируют в общем зачете грузовиков на "Дакаре - 2020" Два экипажа российского "КАМАЗ-мастер" лидируют в общем зачете грузовиков на ралли-рейде "Дакар - 2020", который проходит в Саудовской Аравии.

Первую строчку зачете занимает экипаж Андрея Каргинова, вторым идет Антон Шибалов. Еще один экипаж "КАМАЗА" под руководством Дмитрия Сотникова занимает шестое место.

Восьмой этап пройдет завтра 13 января. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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