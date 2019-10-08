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08.10.2019 11:33
«Президентские спортивные игры» прошли во Всероссийском детском центре «Орлёнок»
В финальном этапе Президентских спортивных игр в этом году участвовало 1680 ребят из 84-х регионов Российской Федерации. В соревнованиях состязались дети 12-13 лет в составе команд образовательных организаций – победителей региональных этапов. В течение трёх недель школьники мерялись силами в четырёх обязательных и шести дополнительных видах программы. Победителей определили в командном и общекомандном зачётах. 

По результатам соревнований основных видов программы в баскетболе 3х3 сильнейшими оказались юноши из Северной Осетии (МБОУ СОШ №1 г. Ардон) и девушки из Республики Мордовия (МБОУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского района), в настольном теннисе победили юноши из Ставропольского края (МБОУ СОШ №9, г. Ессентуки) и девушки из Архангельской области (МБОУ СОШ №20, г. Северодвинск), победителями в шашках стали юноши из Краснодарского края (МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна, г. Геленджик) и девушки из Белгородской области (МБОУ СОШ №50 г. Белгорода), лидерами в лёгкой атлетике стали представители Республики Коми (МБОУ СОШ №9 г. Сыктывкара).

В дополнительных видах программы победителями соревнований по спортивному туризму стали юноши и девушки из Калининградской области (МАОУ Лицей №18, г. Калининград)

В плавании не было равных юношам из Магаданской области (МАОУ Гимназия № 30 г. Магадан) и девушкам из Ханты-Мансийского автономного округа (МБОУ СОШ №42, г. Нижневартовск).

В городошном спорте безоговорочную победу одержали юноши из Орловской области (МБОУ Лицей имени С.Н.Булгакова, г. Ливны) и девушки из Нижегородской области (МАОУ СОШ № 4, г. Бор).

В соревнованиях по гандболу первое место заняли юноши из Владимирской области (МБОУ СОШ № 15, г. Владимир) и девушки из Краснодарского края (МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна, г. Геленджик). В турнире по регби одержали победу юноши из Калининградской области (МАОУ Лицей №18, г. Калининград) и девушки из Краснодарского края (МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна, г. Геленджик).


В финальном этапе Президентских спортивных игр в этом году участвовало 1680 ребят из 84-х регионов Российской Федерации. В соревнованиях состязались дети 12-13 лет в составе команд образовательных организаций – победителей региональных этапов.

В течение трёх недель школьники мерялись силами в четырёх обязательных и шести дополнительных видах программы. Победителей определили в командном и общекомандном зачётах.

По результатам соревнований основных видов программы в баскетболе 3х3 сильнейшими оказались юноши из Северной Осетии (МБОУ СОШ №1 г. Ардон) и девушки из Республики Мордовия (МБОУ «Кемлянская средняя общеобразовательная школа» Ичалковского района), в настольном теннисе победили юноши из Ставропольского края (МБОУ СОШ №9, г. Ессентуки) и девушки из Архангельской области (МБОУ СОШ №20, г. Северодвинск), победителями в шашках стали юноши из Краснодарского края (МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна, г. Геленджик) и девушки из Белгородской области (МБОУ СОШ №50 г. Белгорода), лидерами в лёгкой атлетике стали представители Республики Коми (МБОУ СОШ №9 г. Сыктывкара).

В дополнительных видах программы победителями соревнований по спортивному туризму стали юноши и девушки из Калининградской области (МАОУ Лицей №18, г. Калининград).

В плавании не было равных юношам из Магаданской области (МАОУ Гимназия № 30 г. Магадан) и девушкам из Ханты-Мансийского автономного округа (МБОУ СОШ №42, г. Нижневартовск).

В городошном спорте безоговорочную победу одержали юноши из Орловской области (МБОУ Лицей имени С.Н.Булгакова, г. Ливны) и девушки из Нижегородской области (МАОУ СОШ № 4, г. Бор).

В соревнованиях по гандболу первое место заняли юноши из Владимирской области (МБОУ СОШ № 15, г. Владимир) и девушки из Краснодарского края (МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна, г. Геленджик). В турнире по регби одержали победу юноши из Калининградской области (МАОУ Лицей №18, г. Калининград) и девушки из Краснодарского края (МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна, г. Геленджик).

В состязаниях по лапте лидерами стали юноши из Московской области (МБОУ СОШ №5 г. Раменки) и девушки из Новосибирской области (МКОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза Николая Аргунова, п. Коченёво).
Места на пьедестале почёта в общекомандном зачёте заняли:
1 место – МБОУ СОШ №50 г. Белгорода;
2 место – МБОУ лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова г. Тула;
3 место – МАОУ СОШ №32 г. Стерлитамак Республики Башкортостан.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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