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02.06.2019 20:59
I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в сентябре в Ульяновске
I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА будет проходить на территории Ульяновской области (Российская Федерация) в период с 13 по 17 сентября 2019 года.

Организаторами Фестиваля выступают Правительство Ульяновской области, Международная организация «Спорт для всех» ТАФИСА, Российский Союз боевых искусств, Министерство спорта Российской Федерации. 

Фестиваль соберет более 1000 представителей мировой спортивной общественности, которые привезут в столицу Поволжья около 50 различных видов боевых искусств и спортивных единоборств из самых отдаленных уголков планеты.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/02/111235.html
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