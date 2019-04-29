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29.04.2019 14:06
стритбол
XIX Международные спортивные игры детей Городов-Героев
C 29 апреля по 5 мая 2019 года в Москве, на территории Олимпийского комплекса «Лужники», пройдут XIX Международные спортивные игры детей Городов-Героев, посвященные 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В Играх примут участие более 300 ребят 2003 года рождения и младше из сборных команд Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Тулы, Волгограда, Новороссийска, Керчи, Севастополя, Бреста и Минска.

Соревнования пройдут по пяти видам спорта: настольный теннис, многоборье ГТО (летнее семиборье), стритбол, шахматы, мини-футбол.

Официальное открытие Международных спортивных игр детей Городов-Героев состоится 1 мая в 13:00 на Престижной аллее Олимпийского комплекса «Лужники».

В качестве почетных гостей на церемонию приглашены Герои Советского Союза и ветераны Великой Отечественной войны. Перед зрителями и участниками выступят творческие коллективы.

Традиционно самым значимым мероприятием для участников Игр является Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата и корзин с цветами к стелам Городов-Героев у Кремлевской стены. Возложение состоится 2 мая в 9:00.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/29/111218.html
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