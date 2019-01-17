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Дакар - 2019 В СЮЖЕТЕ Эдуард Николаев, фото с dakar.com Экипаж Эдуарда Николаева команды "КАМАЗ-мастер" стал победителем ралли-рейда Дакар-2019 в зачете грузовиков Российская команда "КАМАЗ-мастер" в 16-й раз стала победителем ралли-рейда Дакар - 2019 в зачете грузовиков.

В этом году лучшим стал экипаж под руководством Эдуарда Николаева с результатом 41:01.35. Еще один российский экипаж Дмитрия Сотников финишировал вторым, уступив победителю 25.36. Брозу завоевал Жерар Рой на Iveco cотставанием +1:34.44.

На последнем этапе первое место занял голландец Тон ван Генугтен, вторым стал Алеш Лопрайс, третьим финишировал Дмитрий Сотников. Лима Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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