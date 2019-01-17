17.01.2019 20:17
Эдуард Николаев, фото с dakar.com
Экипаж Эдуарда Николаева команды "КАМАЗ-мастер" стал победителем ралли-рейда Дакар-2019 в зачете грузовиков
В этом году лучшим стал экипаж под руководством Эдуарда Николаева с результатом 41:01.35. Еще один российский экипаж Дмитрия Сотников финишировал вторым, уступив победителю 25.36. Брозу завоевал Жерар Рой на Iveco cотставанием +1:34.44.
На последнем этапе первое место занял голландец Тон ван Генугтен, вторым стал Алеш Лопрайс, третьим финишировал Дмитрий Сотников.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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