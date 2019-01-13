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Дакар - 2019 В СЮЖЕТЕ Айрат Мардеев, фото с kamazmaster.ru Экипаж Мардеева не сможет продолжить выступление в ралли-марафоне Дакар - 2019 Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под руководством Айрата Мардеева завершил выступление в ралли-марафоне Дакар - 2019 в зачете грузовиков, который проходит в эти дни в Перу.

Причиной снятия с соревнований стал деффект двигателя. На внешней и внутренней сторонах блока цилиндров двигателя машины Айрата Мардеева были обнаружены трещины. Регламент запрещает замену моторов в течение гонки. После детального анализа ситуации руководство команды приняло решение не рисковать и не выпускать на оставшиеся спецучастки экипаж Айрата Мардеева.

Таким образом, далее команду "КАМАЗ-мастер" будут представлять два экипажа. Лима Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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