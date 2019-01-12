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Дакар - 2019
12.01.2019 15:52
Андрей Каргинов
Дакар – 2019: лидирует Николаев, Каргинов дисквалифицирован
После пяти этапов ралли-марафона Дакар - 2019 первую строчку зачета грузовиков занимает российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева. На 12 минут отстаёт экипаж Дмитрия Сотникова. Третьим идет Жерар де Рой.

Эта ситуация стала возможной по причине дисквалификации лидировавшего ранее другого экипажа «КАМАЗ-мастер»  Николая Каргинова. 

«На 279-м километре спецучастка 60-летний мужчина из Южной Африки наблюдал за гонкой в незащищённой и не предназначенной для зрителей зоне и был сбит грузовиком Андрея Каргинова. Участник был исключён из ралли-марафона судейской комиссией, за то, что не остановился, чтобы помочь пострадавшему зрителю», - сообщается в официальном заявлении организаторов.

Шестой этап ралли-марафон пройдет в воскресенье 13 января.
Города:
Лима
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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