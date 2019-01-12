Новости



Дакар - 2019 В СЮЖЕТЕ Андрей Каргинов Дакар – 2019: лидирует Николаев, Каргинов дисквалифицирован После пяти этапов ралли-марафона Дакар - 2019 первую строчку зачета грузовиков занимает российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева. На 12 минут отстаёт экипаж Дмитрия Сотникова. Третьим идет Жерар де Рой.

Эта ситуация стала возможной по причине дисквалификации лидировавшего ранее другого экипажа «КАМАЗ-мастер» Николая Каргинова.

«На 279-м километре спецучастка 60-летний мужчина из Южной Африки наблюдал за гонкой в незащищённой и не предназначенной для зрителей зоне и был сбит грузовиком Андрея Каргинова. Участник был исключён из ралли-марафона судейской комиссией, за то, что не остановился, чтобы помочь пострадавшему зрителю», - сообщается в официальном заявлении организаторов.

Шестой этап ралли-марафон пройдет в воскресенье 13 января. Лима Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/01/12/111150.html