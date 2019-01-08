Эдуард Николаев стал победителем первого этапа Дакара - 2019 в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" во главе с Эдуардом Николаевым выиграл первый первый ралли-рейда Дакар - 2019, который стартовал 7 января в Перу.





Скоростной спецучасток в 84 км между перуанскими городами Лима и Писко российская команда преодолела за 1 час 9 минут 5 секунд. Вторым стал голландец Тон ван Генугтен на Iveco с отставанием 18 секунд. Третье место занял представитель Аргентины Федерико Вильягра (Iveco, +53 секунды).



