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03.10.2018 10:23
Команда Рязанской области победила на VII Всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта
15 сентября на стадионе «Спартак» и в «Академии спортивных единоборств» Рязань приняла спортсменов из 15 регионов России, приехавших состязаться в национальных видах спорта. Так как соревнования – часть программы по развитию села, к состязаниям допускались только работающие в АПК спортсмены с сельской пропиской.

В общекомандном зачете победителями VII Всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта стали представители Рязанской области. Второе место заняли спортсмены из республики Удмуртия. Тройку призеров замкнула команда из Ростовской области.

Фотоальбом с соревнований здесь.

Мас-рестлинг
1. Чувашская Республика
2. Ленинградская область
3. Смоленская область

Гиревой спорт
1. Удмуртская Республика
2. Рязанская область
3. Ивановская область

Шашки
1. Республика Мордовия
2. Республика Удмуртия
3. Рязанская область

Самбо
1. Рязанская область
2. Ростовская область
3. Воронежская область

Лапта (мужчины)
1. Удмуртская Республика
2. Рязанская область
3. Московская область

Лапта (женщины)
1. Удмуртская Республика
2. Рязанская область
3. Ростовская область

Перетягивание каната
1. Республика Мордовия
2. Калужская область
3. Удмуртская Республика

Города:
Рязань
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/03/111075.html
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