Команда Рязанской области победила на VII Всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта

15 сентября на стадионе «Спартак» и в «Академии спортивных единоборств» Рязань приняла спортсменов из 15 регионов России, приехавших состязаться в национальных видах спорта. Так как соревнования – часть программы по развитию села, к состязаниям допускались только работающие в АПК спортсмены с сельской пропиской.





В общекомандном зачете победителями VII Всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта стали представители Рязанской области. Второе место заняли спортсмены из республики Удмуртия. Тройку призеров замкнула команда из Ростовской области.





Фотоальбом с соревнований здесь .