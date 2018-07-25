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Ралли-рейд <<Шёлковый путь>> - 2018
25.07.2018 16:24
Андрей Каргинов
Экипаж Андрея Каргинова лидирует после пяти этапов ралли-рейда "Шелковый путь"
Экипаж российского пилота команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова стал победителем пятого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" и вышел в лидеры общего зачета.

Каргинов преодолел спецучасток в 433 километра за 4 часа 27 минут 48 секунд. Второе и третье места заняли его партнеры по команде Эдуард Николаев (+2 минуты 30 секунд) и Антон Шибалов (+2.43).

Шестой этап "Шелкового пути" пройдет в четверг.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/25/111010.html
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