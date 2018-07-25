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Ралли-рейд <<Шёлковый путь>> - 2018 В СЮЖЕТЕ Андрей Каргинов Экипаж Андрея Каргинова лидирует после пяти этапов ралли-рейда "Шелковый путь" Экипаж российского пилота команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова стал победителем пятого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" и вышел в лидеры общего зачета.

Каргинов преодолел спецучасток в 433 километра за 4 часа 27 минут 48 секунд. Второе и третье места заняли его партнеры по команде Эдуард Николаев (+2 минуты 30 секунд) и Антон Шибалов (+2.43).

Шестой этап "Шелкового пути" пройдет в четверг. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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