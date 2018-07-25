В Москве пройдут IX Всемирные детские игры победителей – соревнования среди детей, победивших онкологические заболевания

C 3 по 5 августа 2018 года в Москве пройдут IX Всемирные детские игры победителей – это яркий праздник и самый масштабный турнир среди детей, победивших онкологические заболевания. Игры помогают детям забыть о болезни и вернуться к активной жизни. Это крупнейший волонтерский проект благотворительного фонда «Подари жизнь».





Игры постоянно растут и развиваются, в этом году прошли региональные этапы в 10 российских городах и в Белоруссии, в которых приняли участие почти 800 детей. Каждый шестой из них отправится на Всемирные детские игры победителей. Всего в Москве мы ждем 550 детей из 32 регионов России и 15 стран мира: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и, впервые – из Египта и Киргизии.





В программе Игр Победителей – шесть видов спорта (плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, футбол). Возраст участников – от 7 до 16 лет. В этом году впервые пройдет молодежный турнир по настольному теннису, в котором примут участие молодые люди от 17 до 25 лет. Все участники соревнований – бывшие подопечные благотворительных фондов.





Место проведения: Москва, Легкоатлетическо-футбольный манеж ЦСКА и бассейн. Вход бесплатный.





Программа Игр Победителей





3 августа, пятница

9.30 - 10.00 - Сбор гостей и участников на легкоатлетическом манеже ЛФК ЦСКА

10.00 - 11:00 - Церемония открытия XI Всемирных детских «Игр победителей»

11.00 - 17.00 - Соревнования

• Легкая атлетика

• Настольный теннис

11.00 - 19.30 - Городок развлечений

• Творческие мастерские

• Мастер-классы

• Спортивные игры для гостей, батуты, караоке, аниматоры, сувениры и угощения!

15:30 - 16:30 Награждение в Городке развлечений

19.00 - 20.00 Церемония награждения

20.00 - 22.00 Концерт и дискотека





4 августа, суббота

10.00 - 10.30 Общая зарядка участников и волонтеров Игр

10.00 - 19.30 Городок развлечений

• Творческие мастерские

• Мастер-классы

• Спортивные игры для гостей

11.00 - 17.00 Соревнования

• Стрельба

• Плавание

11:00 – 13:00 Соревнования

• Настольный теннис среди взрослых

11.00 - 15.30 Тренировка по футболу

13.00 - 14.00 Сеанс одновременной игры по шахматам

14.00 - 17.00 Тренировка по шахматам

15:30 - 16:30 Награждение в Городке развлечений

19.00 - 20.00 Церемония награждения

20.00 - 22.00 Футбольный матч «Папы-звезды» - Матч между известными артистами и родителями участников Игр





5 августа, воскресенье

10.00 - 10.30 Общая зарядка участников и волонтеров Игр

10.00 - 19.30 Городок развлечений

• Творческие мастерские

• Мастер-классы

• Спортивные игры для гостей

10.00 - 17.00 Соревнования

• Шахматы

11.00 - 17.00 Соревнования

• Футбол

14:30 - 15:30 Награждение в Городке развлечений

19.00 - 20.00 Церемония награждения