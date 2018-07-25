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Спорт для всех
25.07.2018 09:13
В Москве пройдут IX Всемирные детские игры победителей – соревнования среди детей, победивших онкологические заболевания
C 3 по 5 августа 2018 года в Москве пройдут IX Всемирные детские игры победителей – это яркий праздник и самый масштабный турнир среди детей, победивших онкологические заболевания. Игры помогают детям забыть о болезни и вернуться к активной жизни. Это крупнейший волонтерский проект благотворительного фонда «Подари жизнь». 

Игры постоянно растут и развиваются, в этом году прошли региональные этапы в 10 российских городах и в Белоруссии, в которых приняли участие почти 800 детей. Каждый шестой из них отправится на Всемирные детские игры победителей. Всего в Москве мы ждем 550 детей из 32 регионов России и 15 стран мира: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и, впервые – из Египта и Киргизии.

В программе Игр Победителей – шесть видов спорта (плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, футбол). Возраст участников – от 7 до 16 лет. В этом году впервые пройдет молодежный турнир по настольному теннису, в котором примут участие молодые люди от 17 до 25 лет. Все участники соревнований – бывшие подопечные благотворительных фондов.

Место проведения: Москва, Легкоатлетическо-футбольный манеж ЦСКА и бассейн. Вход бесплатный.

Программа Игр Победителей

3 августа, пятница
9.30 - 10.00Сбор гостей и участников на легкоатлетическом манеже ЛФК ЦСКА
10.00 - 11:00Церемония открытия XI Всемирных детских «Игр победителей»
11.00 - 17.00Соревнования
• Легкая атлетика
• Настольный теннис
11.00 - 19.30Городок развлечений
• Творческие мастерские
• Мастер-классы
• Спортивные игры для гостей, батуты, караоке, аниматоры, сувениры и угощения!
15:30 - 16:30 Награждение в Городке развлечений
19.00 - 20.00 Церемония награждения
20.00 - 22.00 Концерт и дискотека

4 августа, суббота
10.00 - 10.30 Общая зарядка участников и волонтеров Игр
10.00 - 19.30 Городок развлечений
• Творческие мастерские
• Мастер-классы
• Спортивные игры для гостей
11.00 - 17.00 Соревнования
• Стрельба
• Плавание
11:00 – 13:00 Соревнования
• Настольный теннис среди взрослых
11.00 - 15.30 Тренировка по футболу
13.00 - 14.00 Сеанс одновременной игры по шахматам
14.00 - 17.00 Тренировка по шахматам
15:30 - 16:30 Награждение в Городке развлечений
19.00 - 20.00 Церемония награждения
20.00 - 22.00 Футбольный матч «Папы-звезды» - Матч между известными артистами и родителями участников Игр

5 августа, воскресенье
10.00 - 10.30 Общая зарядка участников и волонтеров Игр
10.00 - 19.30 Городок развлечений
• Творческие мастерские
• Мастер-классы
• Спортивные игры для гостей
10.00 - 17.00 Соревнования
• Шахматы
11.00 - 17.00 Соревнования
• Футбол
14:30 - 15:30 Награждение в Городке развлечений
19.00 - 20.00 Церемония награждения
20.00 - 22.30 Церемония закрытия IX Всемирных детских игр победителей
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/25/111005.html
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