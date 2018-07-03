На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Парусный спорт
Апноэ (Фридайвинг)
Петанк
Каратэ
Поло (конное поло)
Шахматы
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
В России
Главное
Информация
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
03.07.2018 13:30
Фото http://mst.mosreg.ru/
Фестиваль "Русский мир" с размахом прошел в Сергиевом Посаде
30 июня в Сергиевом Посаде на Благовещенском поле прошел фестиваль национальных видов спорта «Русский мир», ставший частью программы гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018. 

На территории Благовещенского поля разместились 20 площадок, где более 50 тысяч гостей фестивали смогли ознакомиться с национальными традициями народов России и стран Евразии. 

Самой крупной площадкой фестиваля стала «Казачья станица», которая включила в себя сразу несколько национальных видов спорта: казачий вар, казарлу и казачий круг. Одним из самых зрелищных национальных видов спорта на площадке стала джигитовка.

Главным событием в рамках программы фестиваля национальных видов спорта «Русский мир» стал мастер-класс заслуженного мастера спорта России по боксу, серебряного призера Олимпиады 2012 Софьи Очигавы и мастера спорта по боксу, вице-президента Лиги WFL Антона Кабанова.

Изюминкой фестиваля стало проведение соревнований по киле - русской игре в мяч руками и ногами с приемами силовых единоборств. Также зрители смогли посетить площадки с перетягиванием каната, гиревым спортом, арт-фехтованием, городошным спортом, метанием ножа и конно-спортивную площадку.
Города:
Сергиево-Посадский муниципальный район
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/03/110978.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
03.07.2018 13:30
Фестиваль "Русский мир" с размахом прошел в Сергиевом Посаде
16.06.2018 08:51
Фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир» пройдет в Сергиевом Посаде
26.05.2018 20:11
В Москве прошел семинар по культуре японских боевых искусств
09.04.2018 15:18
Москве пройдет XII Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс»
03.04.2018 22:31
Виталий Смирнов: Российскому спорту пора меняться
29.12.2017 08:53
Виталий Смирнов: Что еще должно произойти, чтобы мы поняли: реформы необходимы?!
29.08.2017 09:38
Летние Дипломатические игры прошли в Завидово
Все новости
Сюжеты
Реформа спорта в России
VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры
XI Всероссийские летние сельские спортивные игры. Саратов - 2016
Ассоциация мультиспорта России
В мире. Спорт для всех
Публикации
12.11.2014 15:05
Форум боевых искусств "Школа против школы" "Битва Чемпионов 7" пройдет в ноябре в Москве
27.02.2014 11:03
План Минспорта по медалям в Сочи: ожидания и реальность
Фото и видео
09.03.2018 16:59
Фото. Первые Всероссийские любительские спортивные игры. Ижевск - 2018
29.08.2017 09:30
Фото. XIX Летние Дипломатические игры
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 