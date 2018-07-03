Фото http://mst.mosreg.ru/

Фестиваль "Русский мир" с размахом прошел в Сергиевом Посаде

30 июня в Сергиевом Посаде на Благовещенском поле прошел фестиваль национальных видов спорта «Русский мир», ставший частью программы гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018.





На территории Благовещенского поля разместились 20 площадок, где более 50 тысяч гостей фестивали смогли ознакомиться с национальными традициями народов России и стран Евразии.





Самой крупной площадкой фестиваля стала «Казачья станица», которая включила в себя сразу несколько национальных видов спорта: казачий вар, казарлу и казачий круг. Одним из самых зрелищных национальных видов спорта на площадке стала джигитовка.





Главным событием в рамках программы фестиваля национальных видов спорта «Русский мир» стал мастер-класс заслуженного мастера спорта России по боксу, серебряного призера Олимпиады 2012 Софьи Очигавы и мастера спорта по боксу, вице-президента Лиги WFL Антона Кабанова.



