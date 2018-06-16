Фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир» пройдет в Сергиевом Посаде

30 июня в Сергиевом Посаде пройдет масштабный фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». Второй по счету фестиваль включен в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018. Лицами фестиваля в этом году станут Федор Бондарчук и Михаил Пореченков. Председателем попечительского совета фестиваля «Русский мир» является легендарный спортсмен Александр Карелин.





В программе фестиваля гостей и участников ждёт ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания и культурная программа. Все желающие смогут походить на ходулях, покататься на русских качелях и посостязаться во многих других народных играх.





В спортивной программе фестиваля на разных площадках пройдут соревнования в исконно русских национальных видах спорта:





- Перетягивание каната. Участвуют 32 команды из 8 мужчин старше 18 лет





- Городошный спорт. 400 участников определят самого меткого.





- Гиревой спорт. 16 кг (или по-русски — пуд) одной рукой.



