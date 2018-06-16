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16.06.2018 08:51
Фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир» пройдет в Сергиевом Посаде
30 июня в Сергиевом Посаде пройдет масштабный фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». Второй по счету фестиваль включен в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018. Лицами фестиваля в этом году станут Федор Бондарчук и Михаил Пореченков. Председателем попечительского совета фестиваля «Русский мир» является легендарный спортсмен Александр Карелин.

В программе фестиваля гостей и участников ждёт ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания и культурная программа. Все желающие смогут походить на ходулях, покататься на русских качелях и посостязаться во многих других народных играх. 

В спортивной программе фестиваля на разных площадках пройдут соревнования в исконно русских национальных видах спорта: 

 - Перетягивание каната. Участвуют 32 команды из 8 мужчин старше 18 лет

 - Городошный спорт. 400 участников определят самого меткого.

 - Гиревой спорт. 16 кг (или по-русски — пуд) одной рукой.

Изюминкой фестиваля станут матчевые встречи по киле - это русская игра в мяч руками и ногами с приёмами из силовых единоборств. В программу фестиваля также войдёт конкурс по скандинавской ходьбе. Впервые будет представлена Русская баня, где все участники смогут ознакомиться с секретами древнерусского искусства. Конноспортивная площадка представит гостям мастерство джигитовки, а также конноспортивную игру кок-бору. Площадка национальных единоборств и боевых искусств проведет показательные выступления, мастер классы, матчевые встречи и турниры по комплексному единоборству, борьбе на поясах, шапочному бою, мас-рестлингу, самбо и другим видам. 
Города:
Сергиево-Посадский муниципальный район
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/16/110964.html
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