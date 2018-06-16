Фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир» пройдет в Сергиевом Посаде
30 июня в Сергиевом Посаде пройдет масштабный фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». Второй по счету фестиваль включен в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018. Лицами фестиваля в этом году станут Федор Бондарчук и Михаил Пореченков. Председателем попечительского совета фестиваля «Русский мир» является легендарный спортсмен Александр Карелин.
В программе фестиваля гостей и участников ждёт ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания и культурная программа. Все желающие смогут походить на ходулях, покататься на русских качелях и посостязаться во многих других народных играх.
В спортивной программе фестиваля на разных площадках пройдут соревнования в исконно русских национальных видах спорта:
- Перетягивание каната. Участвуют 32 команды из 8 мужчин старше 18 лет
- Городошный спорт. 400 участников определят самого меткого.
- Гиревой спорт. 16 кг (или по-русски — пуд) одной рукой.
Изюминкой фестиваля станут матчевые встречи по киле - это русская игра в мяч руками и ногами с приёмами из силовых единоборств. В программу фестиваля также войдёт конкурс по скандинавской ходьбе. Впервые будет представлена Русская баня, где все участники смогут ознакомиться с секретами древнерусского искусства. Конноспортивная площадка представит гостям мастерство джигитовки, а также конноспортивную игру кок-бору. Площадка национальных единоборств и боевых искусств проведет показательные выступления, мастер классы, матчевые встречи и турниры по комплексному единоборству, борьбе на поясах, шапочному бою, мас-рестлингу, самбо и другим видам.