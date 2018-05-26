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В Москве прошел семинар по культуре японских боевых искусств

24 мая в ГЦОЛИФК при поддержке Российского союза боевых искусств состоялся семинар по культуре японских боевых искусств. Мероприятие прошло в рамках «перекрёстных годов» Японии в России и России в Японии в 2018 году.





Участников семинара поприветствовали директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Борис Гришин и ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова, а также глава японской делегации, генеральный директор «Нипон Будокан» Усуи Хидео.





Японские гости продемонстрировали техники древнейших боевых искусств, представили доспехи самураев, насчитывающие более чем 500-летнюю историю, а также рассказали о подготовке Токио к проведению Игр XXXII Олимпиады 2020 года.





2018 год объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России по итогам визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию 15-16 декабря 2016 года. В рамках «перекрёстных годов» запланирована обширная спортивная программа, в частности показательные выступления российских и японских спортсменов по национальным видам спорта.



