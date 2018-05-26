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26.05.2018 20:11
Фото Минспорта России
В Москве прошел семинар по культуре японских боевых искусств
24 мая в ГЦОЛИФК при поддержке Российского союза боевых искусств состоялся семинар по культуре японских боевых искусств. Мероприятие прошло в рамках «перекрёстных годов» Японии в России и России в Японии в 2018 году.

Участников семинара поприветствовали директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Борис Гришин и ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова, а также глава японской делегации, генеральный директор «Нипон Будокан» Усуи Хидео.

Японские гости продемонстрировали техники древнейших боевых искусств, представили доспехи самураев, насчитывающие более чем 500-летнюю историю, а также рассказали о подготовке Токио к проведению Игр XXXII Олимпиады 2020 года.

2018 год объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России по итогам визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию 15-16 декабря 2016 года. В рамках «перекрёстных годов» запланирована обширная спортивная программа, в частности показательные выступления российских и японских спортсменов по национальным видам спорта.

Министерство спорта России.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/26/110947.html
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