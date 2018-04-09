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09.04.2018 15:18
Москве пройдет XII Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс»
Ежегодно Российский Союз боевых искусств проводит церемонию вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие. Очередная церемония состоится 19 апреля в Государственном Кремлевском Дворце, и станет одной из самых ярких и значимых событий в мире боевых искусств в 2018 году. 

В прошлые годы лауреатами премии были многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко, известный киноактер и продюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков, звезда ММА Сергей Харитонов  и многие другие.

"Я считаю, что Россия - самая сильная в мире страна с точки зрения развития боевых искусств, Дважды проводились Всемирные игры боевых искусств, и оба раза наша команда выигрывала первое общекомандное место. В определенной степени — это заслуга и Российского союза боевых искусств - мы все вместе развиваем единоборства в нашей стране", - заявил Сопредседатель  РСБИ Юрий Трутнев (6 дан киокусинкай) на прошлогодней Премии.
Города:
Москва
Персоны:
Трутнев Юрий Петрович
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/09/110899.html
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