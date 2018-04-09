Москве пройдет XII Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс»
Ежегодно Российский Союз боевых искусств проводит церемонию вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие. Очередная церемония состоится 19 апреля в Государственном Кремлевском Дворце, и станет одной из самых ярких и значимых событий в мире боевых искусств в 2018 году.
В прошлые годы лауреатами премии были многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко, известный киноактер и продюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков, звезда ММА Сергей Харитонов и многие другие.
"Я считаю, что Россия - самая сильная в мире страна с точки зрения развития боевых искусств, Дважды проводились Всемирные игры боевых искусств, и оба раза наша команда выигрывала первое общекомандное место. В определенной степени — это заслуга и Российского союза боевых искусств - мы все вместе развиваем единоборства в нашей стране", - заявил Сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев (6 дан киокусинкай) на прошлогодней Премии.