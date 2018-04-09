Москве пройдет XII Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс»

Ежегодно Российский Союз боевых искусств проводит церемонию вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие. Очередная церемония состоится 19 апреля в Государственном Кремлевском Дворце, и станет одной из самых ярких и значимых событий в мире боевых искусств в 2018 году.





В прошлые годы лауреатами премии были многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко, известный киноактер и продюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков, звезда ММА Сергей Харитонов и многие другие.



