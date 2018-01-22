Эдуард Николаев

Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева выиграл зачет грузовиков Дакара - 2018

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда Дакар - 2018 в зачете грузовиков.





На 14-м, заключительном этапе Дакара - 2018 экипаж Николаева с составе Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова финишировал на четвертом месте. Первое время показал голландец Тон ван Генугтен на Iveco.



