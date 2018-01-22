Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева выиграл зачет грузовиков Дакара - 2018
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда Дакар - 2018 в зачете грузовиков.
На 14-м, заключительном этапе Дакара - 2018 экипаж Николаева с составе Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова финишировал на четвертом месте. Первое время показал голландец Тон ван Генугтен на Iveco.
В общем зачете Николаев опередил ближайшего преследователя белоруса Сергея Вязовича (МАЗ) на 3 часа 57 минут 17 секунд. Третье место занял другой экипаж "КАМАЗ-мастер"- под управлением Айрата Мардеева (+5:22.34). Еще один экипаж российской команды - Дмитрия Сотникова стал десятым (+10:03.47).