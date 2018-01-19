Эдуард Николаев, команда КАМАЗ-мастер, фото ntv.ru

Российский экипаж Эдуарда Николаева финишировал третьим и вернулся на первую строчку Дакара - 2018

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева финишировал третьим на 12-м этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит по территории стран Южной Америки, и вернул себе лидерство в генеральной классификации в зачете грузовиков.



