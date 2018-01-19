19.01.2018 21:00
Эдуард Николаев, команда КАМАЗ-мастер, фото ntv.ru
Российский экипаж Эдуарда Николаева финишировал третьим и вернулся на первую строчку Дакара - 2018
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева финишировал третьим на 12-м этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит по территории стран Южной Америки, и вернул себе лидерство в генеральной классификации в зачете грузовиков.
Победителем этапа, прошедшего в четверг, стал экипаж голландца Тона ван Генугтена на Iveco со временем 7 часов 2 минуты 36 секунд. Второе место занял чех Мартин Коломы (Tatra) с отставанием в 4 минуты 11 секунд. Николаев проиграл лидеру 6 минут 21 секунду. Еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева (+32 минуты 16 секунд) финишировал девятым.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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