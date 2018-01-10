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Дакар - 2018 В СЮЖЕТЕ Эдуард Николаев Россиянин Николаев возглавляет общий зачет грузовиков после четырех этапов Дакара - 2018 В понедельник экипаж Николаева, куда также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, уступил 35 секунд победителю этапа аргентинцу Федерико Вильягре на Iveco, который показал результат 3 часа 56 минут 37 секунд. Третьим стал еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева, отставший от победителя на 4 минуты 9 секунд.

Николаев во вторник выиграл четвертый этап "Дакара"-2018 и в генеральной классификации сумел увеличить отрыв от ближайшего преследователя аргентинца Федерико Вильягры до 36 минут 55 секунд. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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