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26.07.2017 10:36
Дмитрий Сотников, фото с sportbox.ru
Дмитрий Сотников выиграл ралли-рейд "Шёлковый путь - 2017" в зачёте грузовиков, Сириль Депре - в зачёте внедорожников
Ралли-рейд "Шёлковый путь - 2017", проходивший по дорогам и бездорожью России, Казахстана и Китая, финишировал в минувшие выходные в китайском Сиане. 

Победителем предпоследнего, тринадцатого этапа в зачёте грузовиков стал российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, показав результат 5 часов 29 минут 00 секунд. Второе место занял Антон Шибалов, уступивший победителю ровно три минуты. Тройку призёров замкнул Айрат Мардеев с отставанием 5 минут 18 секунд. В десятку сильнейших также вошли белорус Сергей Вязович ("МАЗ"), его соотечественник Александр Василевский на автомобиле той же марки, Артур Ардавичюс из Казахстана на "Ивеко", белорус Алексей Вишневский ("МАЗ"), Тон ван Генугтен из Нидерландов на "Ивеко", японец Терухито Сугавара из команды "Хино", и замкнул Топ-10 российский экипаж Михаила Шкляева из команды "ГАЗ Рейд Спорт". Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер) занял 11-е место. Шкляев и Николаев получили отставание в 3 часа 1 минуту.  

Четырнадцатый, заключительный этап по решению организаторов ралли-рейда был пройден без зачёта времени. В итоге Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев и механик Ильнур Мустафин стали победителями "Шёлкового пути - 2017" с результатом 43 часа 45 минут 38 секунд. Антон Шибалов, штурман Андрей Мокеев и механик Дмитрий Никитин заняли второе место, уступив 6 минут 4 секунды. Айрат Мардеев, штурман Айдар Беляев и механик Дмитрий Свистунов замкнули тройку призёров (+23.12). Четвёртым финишировал Ардавичюс, пятым - Вязович, шестым - ван Генугтен, седьмым - Вишневский, восьмым - Василевский, девятым - венгр Миклош Ковач на "Скании", десятым - Николаев, 14-м - Шкляев. 

Тринадцатый этап в зачёте автомобилей-внедорожников выиграл француз Стефан Петерансель на "Пежо" с результатом 5 часов 12 минут 59 секунд. Вторым финишировал его соотечественник Сириль Депре, также выступающий на "Пежо" и уступивший 1 минуту 39 секунд. На третьей позиции ещё один французский гонщик - Кристиан Лавьей (+19.41). Михаил Коструков ("ГАЗ Рейд Спорт") финишировал 14-м (+8:30.00), Сергей Шалыгин на "Тойоте" - 19-м, Мария Опарина ("Маверик") - 20-й, Александр Коструков ("ГАЗ Рейд Спорт") - 23-м с тем же отставанием. 

Победу в общем зачёте гонки одержали Сириль Депре и штурман Давид Кастера с результатом 41 час 46 минут 25 секунд. Вторыми финишировали Кристиан Лавьей и штурман Жан-Пьер Гарсен (+1:04.39), третьими - китайская команда в составе Хань Вея и штурмана Мин Ляо на "Джили" (+1:11.29). Александр Коструков - 11-й (+20:01.05), Михаил Коструков - 13-й (+25:57.52), Опарина - 15-я (+27:33.20), Шалыгин - 16-й (+34:17.56). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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