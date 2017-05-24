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24.05.2017 17:03
Себастьен Ожье, фото с wrc.com
Себастьен Ожье выиграл Ралли Португалии в чемпионате WRC
Шестой этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Португалии состоялся с 18 по 21 мая на гравийных трассах этой страны. 

Общая протяжённость гонки составила 1529.01 км, включая 19 спецучастков длиной 349.17 км. Победителем португальского этапа стал четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье из команды "М-Спорт". Второе место занял бельгиец Тьерри Нёвилль на "Хёндэ", третье - его партнёр по команде испанец Дани Сордо. 

Далее в десятке сильнейших эстонец Отт Тянак ("М-Спорт"), ирландец Крейг Брин ("Ситроен"), британец Элфин Эванс ("М-Спорт"), финн Юхо Хяннинен ("Тойота"), норвежец Мадс Остберг на "Форде", финны Яри-Матти Латвала и Эсапекка Лаппи ("Тойота"). 

В общем зачёте чемпионата Ожье уверенно лидирует, набрав 128 очков. На втором месте Нёвилль со 106 очками, тройку лучших замыкает Латвала, набравший 88 очков. На четвёртом месте Тянак (83), на пятом - Сордо (66), на шестом - Эванс (53), на седьмом - Брин (43), на восьмом - новозеландец Хэйден Паддон на "Хёндэ" (33), на девятом - британец Крис Мик на "Ситроене" (27), на десятом - Хяннинен (21). 

В командном зачёте лидирует "М-Спорт", набрав 199 очков. "Хёндэ" имеет 173 очка, "Тойота" - 113, "Ситроен" - 85. 

Седьмой этап чемпионата WRC - Ралли Сардинии пройдёт в Италии с 8 по 11 июня. 

WRC. Ралли Португалии. Итоги. 

1. Себастьен Ожье (Франция, "М-Спорт") - 3:42,55,7
2. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хёндэ") +15,6
3. Дани Сордо (Испания, "Хёндэ") +1:01,7
4. Отт Тянак (Эстония, "М-Спорт") +1:30,2
5. Крейг Брин (Ирландия, "Ситроен") +1:57,4
6. Элфин Эванс (Великобритания, "М-Спорт") +3:10,6
7. Юхо Хяннинен (Финляндия, "Тойота") +3:48,9
8. Мадс Остберг (Норвегия, "Форд Фиеста") +5:29.7
9. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +5:43,6
10. Эсапекка Лаппи (Финляндия, "Тойота") +8:13,3.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/24/110396.html
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