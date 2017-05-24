Себастьен Ожье, фото с wrc.com

Себастьен Ожье выиграл Ралли Португалии в чемпионате WRC

Шестой этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Португалии состоялся с 18 по 21 мая на гравийных трассах этой страны.





Общая протяжённость гонки составила 1529.01 км, включая 19 спецучастков длиной 349.17 км. Победителем португальского этапа стал четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье из команды "М-Спорт". Второе место занял бельгиец Тьерри Нёвилль на "Хёндэ", третье - его партнёр по команде испанец Дани Сордо.





Далее в десятке сильнейших эстонец Отт Тянак ("М-Спорт"), ирландец Крейг Брин ("Ситроен"), британец Элфин Эванс ("М-Спорт"), финн Юхо Хяннинен ("Тойота"), норвежец Мадс Остберг на "Форде", финны Яри-Матти Латвала и Эсапекка Лаппи ("Тойота").





В общем зачёте чемпионата Ожье уверенно лидирует, набрав 128 очков. На втором месте Нёвилль со 106 очками, тройку лучших замыкает Латвала, набравший 88 очков. На четвёртом месте Тянак (83), на пятом - Сордо (66), на шестом - Эванс (53), на седьмом - Брин (43), на восьмом - новозеландец Хэйден Паддон на "Хёндэ" (33), на девятом - британец Крис Мик на "Ситроене" (27), на десятом - Хяннинен (21).





В командном зачёте лидирует "М-Спорт", набрав 199 очков. "Хёндэ" имеет 173 очка, "Тойота" - 113, "Ситроен" - 85.





Седьмой этап чемпионата WRC - Ралли Сардинии пройдёт в Италии с 8 по 11 июня.





WRC. Ралли Португалии. Итоги.





1. Себастьен Ожье (Франция, "М-Спорт") - 3:42,55,7

2. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хёндэ") +15,6

3. Дани Сордо (Испания, "Хёндэ") +1:01,7

4. Отт Тянак (Эстония, "М-Спорт") +1:30,2

5. Крейг Брин (Ирландия, "Ситроен") +1:57,4

6. Элфин Эванс (Великобритания, "М-Спорт") +3:10,6

7. Юхо Хяннинен (Финляндия, "Тойота") +3:48,9

8. Мадс Остберг (Норвегия, "Форд Фиеста") +5:29.7

9. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +5:43,6