Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов, фото с raf.su

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов выиграли второй этап чемпионата Европы по классическому ралли

Второй этап чемпионата Европы по автоспорту в классическом ралли состоялся с 4 по 6 мая в Гран-Канарии (Канарские острова, Испания).





Российский экипаж в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова, выступавший на автомобиле "Форд Фиеста R5" уверенно вёл гонку, несмотря то, что на спецучастке Tejeda петербургские спортсмены дважды отставали от главного соперника - Каетана Каетановича из Польши, управлявшего машиной той же модели. Исключая штраф за фальстарт, российские гонщики лидировали на всей дистанции, выиграли десять спецучастков из двенадцати и стали победителями гонки на Канарах в общем зачёте, показав результат 2 часа 06 минут 01.8 секунды. Экипаж Каетановича финишировал со временем 2:06:59.0. Тройку сильнейших замкнул экипаж португальца Бруно Магальяйнша ("Шкода Фабия R5").





Гонку на Канарах прокомментировал Алексей Лукьянюк: "Да какие итоги? Обалденные! Мы выиграли почти минуту у ближайшего преследователя – Каетана Каетановича, нашего соперника! В прошлом году мы также победили на Канарах, но сейчас совершенно разные условия. В 2016 мы были здесь как неумелые новички, которые только чудом, вернее чудовищной атакой, риском, стёртыми колёсами и спалёнными нервами в итоге доехали до первого места. В этом году всё работало просто, как часы: новый стиль пилотирования, новые настройки, совершенно другой менеджмент шин и хорошая стенограмма – всё сложилось в одно. И это позволило нам просто лететь над дорогой. Есть ещё куда прибавлять: можно чуть позже тормозить, чуть смелее атаковать, но это уже оставим на следующий раз. Мы учимся и я безумно рад нашему прогрессу, потому что я ожидал, что здесь (опираясь на опыт прошлого года) мы не сможем быть настолько быстры. Тем не менее, мы тут практически полностью доминировали. Я безумно рад!", - приводит слова российского гонщика сайт Российской автомобильной федерации.



