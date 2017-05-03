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03.05.2017 23:09
Тьерри Нёвилль, фото с wrc.com
Тьерри Нёвилль выиграл Ралли Аргентины в чемпионате WRC
Пятый этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Аргентины состоялся в минувший уик-энд на гравийных трассах этой страны. 

Победу одержал Тьерри Нёвилль, выступающий на автомобиле "Хёндэ". Это вторая подряд этап чемпионата WRC, выигранный 28-летним бельгийским гонщиком, после успеха в Ралли Корсики. Второе место занял британец Элфин Эванс из команды "М-Спорт", третье - его партнёр по команде эстонец Отт Тянак. 

Четвёртым финишировал четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьян Ожье ("М-Спорт"), пятым - финн Яри-Матти Латвала на "Тойоте", шестым - новозеландец Хэйден Паддон на "Хёндэ", седьмым - финн Юхо Хяннинен на "Тойоте", восьмым - испанец Дани Сордо на "Хёндэ", девятым - норвежец Мадс Остберг ("М-Спорт"), десятым - швед Понтус Тидеманд на "Шкоде". Кроме того, на подиум на 18-м спецучастке Нёвилль получил пять очков, Эванс - четыре, Тянак - три, Ожье - два, Латвала - одно. Не попали в десятку сильнейших аргентинец Хуан Карлос Алонсо, мексиканец Бенито Герра, парагваец Густаво Саба, поляк Хуберт Пташек и ирландец Крэйг Брин. 

По итогам пяти этапов Ожье сохраняет лидерство, набрав 102 очка. На втором месте Латвала с 86 очками, Нёвилль с 84 очками замыкает тройку сильнейших. Далее в десятке Тянак (66), Сордо (51), Эванс (42), Брин (33), Паддон (33), британец Крис Мик на "Ситроене" (27) и Хяннинен (15). 

WRC. Ралли Аргентины. Итоги. 

1. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хендэ") – 3:38.10,6
2. Элфин Эванс (Великобритания, "М-Спорт") +0,7
3. Отт Тянак (Эстония, "М-Спорт") +29,9
4. Себастьян Ожье (Франция, "М-Спорт") +1.24,7
5. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +1.48,1
6. Хэйден Паддон (Новая Зеландия, "Хендэ") +7.42,7
7. Юхо Хяннинен (Финляндия, "Тойота") +11.16,9
8. Дани Сордо (Испания, "Хендэ") +14.44,1
9. Мадс Остберг (Норвегия, "М-Спорт") +15.11,3
10. Понтус Тидеманд (Швеция, "Шкода") +17.32,1.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/03/110322.html
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