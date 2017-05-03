Тьерри Нёвилль, фото с wrc.com

Тьерри Нёвилль выиграл Ралли Аргентины в чемпионате WRC

Пятый этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Аргентины состоялся в минувший уик-энд на гравийных трассах этой страны.





Победу одержал Тьерри Нёвилль, выступающий на автомобиле "Хёндэ". Это вторая подряд этап чемпионата WRC, выигранный 28-летним бельгийским гонщиком, после успеха в Ралли Корсики. Второе место занял британец Элфин Эванс из команды "М-Спорт", третье - его партнёр по команде эстонец Отт Тянак.





Четвёртым финишировал четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьян Ожье ("М-Спорт"), пятым - финн Яри-Матти Латвала на "Тойоте", шестым - новозеландец Хэйден Паддон на "Хёндэ", седьмым - финн Юхо Хяннинен на "Тойоте", восьмым - испанец Дани Сордо на "Хёндэ", девятым - норвежец Мадс Остберг ("М-Спорт"), десятым - швед Понтус Тидеманд на "Шкоде". Кроме того, на подиум на 18-м спецучастке Нёвилль получил пять очков, Эванс - четыре, Тянак - три, Ожье - два, Латвала - одно. Не попали в десятку сильнейших аргентинец Хуан Карлос Алонсо, мексиканец Бенито Герра, парагваец Густаво Саба, поляк Хуберт Пташек и ирландец Крэйг Брин.





По итогам пяти этапов Ожье сохраняет лидерство, набрав 102 очка. На втором месте Латвала с 86 очками, Нёвилль с 84 очками замыкает тройку сильнейших. Далее в десятке Тянак (66), Сордо (51), Эванс (42), Брин (33), Паддон (33), британец Крис Мик на "Ситроене" (27) и Хяннинен (15).





WRC. Ралли Аргентины. Итоги.





1. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хендэ") – 3:38.10,6

2. Элфин Эванс (Великобритания, "М-Спорт") +0,7

3. Отт Тянак (Эстония, "М-Спорт") +29,9

4. Себастьян Ожье (Франция, "М-Спорт") +1.24,7

5. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +1.48,1

6. Хэйден Паддон (Новая Зеландия, "Хендэ") +7.42,7

7. Юхо Хяннинен (Финляндия, "Тойота") +11.16,9

8. Дани Сордо (Испания, "Хендэ") +14.44,1

9. Мадс Остберг (Норвегия, "М-Спорт") +15.11,3