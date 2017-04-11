Тьерри Нёвилль, фото с wrc.com

Тьерри Нёвилль выиграл Ралли Корсики в чемпионате WRC

Четвёртый этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Корсики состоялся в минувший уик-энд во Франции.





Победителем этапа стал бельгийский гонщик команды "Хёндэ" Тьерри Нёвилль. Второе место занял четырёхкратный и действующий чемпион мира - француз Себастьен Ожье из команды "М-Спорт-Форд". Третьим финишировал испанский гонщик Дани Сордо на "Хёндэ". Четвёртое место занял финн Яри-Матти Латвала ("Тойота"), пятое - ирландец Крейг Брин ("Ситроен-Абу-Даби"), шестое - новозеландец Хэйден Паддон ("Хёндэ"), седьмое - норвежец Андреас Миккельсен ("Шкода"), восьмое - финн Теему Сунинен ("М-Спорт-Форд"), девятое - француз Стефан Сарразен ("Сарразен-Шкода"), десятое - его соотечественник Йохан Россель ("Россель-Ситроен").





В генеральной классификации по итогам четырёх этапов (Монте-Карло, Швеция, Мексика, Франция) лидирует Ожье, набравший 88 очков. На втором месте Латвала (75), на третьем - Нёвилль (54). Четвёртым идёт эстонец Отт Тянак из команды "М-Спорт-Форд" (48), пятым - Сордо (47), шестым - Брин (33), седьмым - британец Крис Мик из команды "Ситроен-Абу-Даби" (27), восьмым - Паддон (25), девятым - британец Элфин Эванс из команды "М-Спорт-Форд" (20), десятым - Миккельсен (12).





Пятый этап чемпионата WRC - Ралли Аргентины состоится 27-30 апреля.





WRC. Чемпионат мира. Четвёртый этап. Ралли Корсики.





1. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хёндэ") – 3:22.53,4

2. Себастьен Ожье (Франция, "М-Спорт-Форд") +54,7

3. Дани Сордо (Испания, "Хёндэ") +56,0

4. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +1.09,6

5. Крейг Брин (Ирландия, "Ситроен-Абу-Даби") +1.09,7

6. Хэйден Паддон (Новая Зеландия, "Хёндэ") +2.16,3

7. Андреас Миккельсен (Норвегия, "Шкода") +8.10,7

8. Теему Сунинен (Финляндия, "М-Спорт-Форд") +9.17,0

9. Стефан Сарразен (Франция, "Сарразен-Шкода") +9.23,6