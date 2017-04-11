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11.04.2017 23:21
Тьерри Нёвилль, фото с wrc.com
Тьерри Нёвилль выиграл Ралли Корсики в чемпионате WRC
Четвёртый этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Корсики состоялся в минувший уик-энд во Франции. 

Победителем этапа стал бельгийский гонщик команды "Хёндэ" Тьерри Нёвилль. Второе место занял четырёхкратный и действующий чемпион мира - француз Себастьен Ожье из команды "М-Спорт-Форд". Третьим финишировал испанский гонщик Дани Сордо на "Хёндэ". Четвёртое место занял финн Яри-Матти Латвала ("Тойота"), пятое - ирландец Крейг Брин ("Ситроен-Абу-Даби"), шестое - новозеландец Хэйден Паддон ("Хёндэ"), седьмое - норвежец Андреас Миккельсен ("Шкода"), восьмое - финн Теему Сунинен ("М-Спорт-Форд"), девятое - француз Стефан Сарразен ("Сарразен-Шкода"), десятое - его соотечественник Йохан Россель ("Россель-Ситроен").

В генеральной классификации по итогам четырёх этапов (Монте-Карло, Швеция, Мексика, Франция) лидирует Ожье, набравший 88 очков. На втором месте Латвала (75), на третьем - Нёвилль (54). Четвёртым идёт эстонец Отт Тянак из команды "М-Спорт-Форд" (48), пятым - Сордо (47), шестым - Брин (33), седьмым - британец Крис Мик из команды "Ситроен-Абу-Даби" (27), восьмым - Паддон (25), девятым - британец Элфин Эванс из команды "М-Спорт-Форд" (20), десятым - Миккельсен (12). 

Пятый этап чемпионата WRC - Ралли Аргентины состоится 27-30 апреля. 

WRC. Чемпионат мира. Четвёртый этап. Ралли Корсики. 

1. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хёндэ") – 3:22.53,4
2. Себастьен Ожье (Франция, "М-Спорт-Форд") +54,7
3. Дани Сордо (Испания, "Хёндэ") +56,0
4. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +1.09,6
5. Крейг Брин (Ирландия, "Ситроен-Абу-Даби") +1.09,7
6. Хэйден Паддон (Новая Зеландия, "Хёндэ") +2.16,3
7. Андреас Миккельсен (Норвегия, "Шкода") +8.10,7
8. Теему Сунинен (Финляндия, "М-Спорт-Форд") +9.17,0
9. Стефан Сарразен (Франция, "Сарразен-Шкода") +9.23,6
10. Йохан Россель (Франция, "Россель-Ситроен") +12.57,1.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/11/110246.html
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