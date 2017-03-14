На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Регби
Мотоциклетный спорт
Автомобильный спорт
Ездовой спорт
Скалолазание спортивное
Парашютный спорт
Гольф
Шашки
Поло (конное поло)
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Автомобильный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
14.03.2017 20:18
Крис Мик, фото с krismeeke.com
Крис Мик выиграл Ралли Мексики в чемпионате WRC
Третий этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Мексики состоялся на дорогах этой страны с 9 по 12 марта.

Общая протяжённость мексиканского этапа составила 897.68 км, включающих в себя 19 спецучастков длиной 370.46 км. 

Победителем Ралли Мексики стал британский гонщик команды "Ситроен" Крис Мик. Второе место занял четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье на "Форде", третьим финишировал бельгиец Тьерри Нёвилль на "Хёндэ". 

На четвёртом месте эстонец Отт Тянак на "Форде", на пятом - новозеландец Хэйден Паддон на "Хёндэ", на шестом - финн Яри-Матти Латвала на "Тойоте", на седьмом - его соотечественник Юхо Хяннинен на "Тойоте", на восьмом - испанец Дани Сордо на "Хёндэ", на девятом - британец Элфин Эванс на "Форде", на десятом - швед Понтус Тидеманд на "Шкоде". 

В общем зачёте по итогам Ралли Монте-Карло, Швеции и Мексики Себастьен Ожье лидирует, набрав 66 очков. Яри-Матти Латвала идёт вторым с 58 очками, Отт Тянак замыкает тройку лучших с 48 баллами. На четвёртой позиции Дани Сордо (30), на пятой - Тьерри Нёвилль (28), на шестой - британец Крис Мик на "Форде" (27), на седьмой - ирландец Крейг Брин на "Ситроене" (20), на восьмой - Элфин Эванс (20), на девятой - Хэйден Паддон (17), и замыкает десятку с десятью очками француз Стефан Лефебр на "Ситроене". 

WRC.Третий этап. Ралли Мексики. Итоги.  

1. Крис Мик (Великобритания, "Ситроен") – 3:22.04,6
2. Себастьен Ожье (Франция, "Форд") +13.8
3. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хёндэ") +59.7
4. Отт Тянак (Эстония, "Форд") +2.18,3
5. Хэйден Паддон (Новая Зеландия, "Хёндэ") +3.32.9
6. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +4.40.3
7. Юхо Хяннинен (Финляндия, "Тойота") +5.06.2
8. Дани Сордо (Испания, "Хёндэ") +5.22.7
9. Элфин Эванс (Великобритания, "Форд") +8.41.8
10. Понтус Тидеманд (Швеция, "Шкода") +10.51.9.

 Сплит-система — система кондиционирования воздуха, состоящая из двух блоков: внешнего  и внутреннего, которые используются на производственных предприятиях питания, в ресторанах, кафе, супермаркетах и т.д. Где можно подобрать данную систему? На сайте https://cooler-store.ru/catalog/split-sistemy/ вашему вниманию представлен огромный каталог сплит-систем. Заходите и выбирайте.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/14/110147.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
14.03.2017 20:18
Крис Мик выиграл Ралли Мексики в чемпионате WRC
02.03.2017 21:56
Арон Домзала и Симон Господарчик выиграли первый этап Кубка мира по ралли-рейдам - баху "Северный лес" в Карелии
15.02.2017 21:25
Яри-Матти Латвала выиграл Ралли Швеции в чемпионате WRC
23.01.2017 16:16
Себастьен Ожье выиграл Ралли Монте-Карло на старте нового сезона WRC
21.01.2017 22:38
Григорий Трегубов и Елена Василенко стали победителями Ралли Барда
15.01.2017 19:29
Эдуард Николаев выиграл ралли-рейд "Дакар-2017" в зачёте грузовиков, Стефан Петерансель - лучший среди внедорожников
14.01.2017 22:31
Васильев и Жильцов - победители ралли-рейда Africa Eco Race - 2017, экипаж Каргинова - лучший среди грузовиков
Все новости
Сюжеты
Гонка Звёзд За рулём - 2015
Africa Eco Race - 2015
Российская серия кольцевых гонок - 2014 (РСКГ)
Дакар-2014
Дакар - 2015
Публикации
18.06.2014 09:48
Kazan City Racing 2014: три часа беспредельной скорости
10.06.2014 15:22
Три плюс один. Итоги этапа WTCC на Moscow Raceway
Фото и видео
06.09.2012 12:21
Видео. Дрифт-шоу в Лужниках
02.07.2012 13:15
Фото. Четвертый этап Объединенного гоночного чемпионата 2012
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 