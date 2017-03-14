Крис Мик, фото с krismeeke.com

Крис Мик выиграл Ралли Мексики в чемпионате WRC

Третий этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Мексики состоялся на дорогах этой страны с 9 по 12 марта.





Общая протяжённость мексиканского этапа составила 897.68 км, включающих в себя 19 спецучастков длиной 370.46 км.





Победителем Ралли Мексики стал британский гонщик команды "Ситроен" Крис Мик. Второе место занял четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье на "Форде", третьим финишировал бельгиец Тьерри Нёвилль на "Хёндэ".





На четвёртом месте эстонец Отт Тянак на "Форде", на пятом - новозеландец Хэйден Паддон на "Хёндэ", на шестом - финн Яри-Матти Латвала на "Тойоте", на седьмом - его соотечественник Юхо Хяннинен на "Тойоте", на восьмом - испанец Дани Сордо на "Хёндэ", на девятом - британец Элфин Эванс на "Форде", на десятом - швед Понтус Тидеманд на "Шкоде".





В общем зачёте по итогам Ралли Монте-Карло, Швеции и Мексики Себастьен Ожье лидирует, набрав 66 очков. Яри-Матти Латвала идёт вторым с 58 очками, Отт Тянак замыкает тройку лучших с 48 баллами. На четвёртой позиции Дани Сордо (30), на пятой - Тьерри Нёвилль (28), на шестой - британец Крис Мик на "Форде" (27), на седьмой - ирландец Крейг Брин на "Ситроене" (20), на восьмой - Элфин Эванс (20), на девятой - Хэйден Паддон (17), и замыкает десятку с десятью очками француз Стефан Лефебр на "Ситроене".





WRC.Третий этап. Ралли Мексики. Итоги.





1. Крис Мик (Великобритания, "Ситроен") – 3:22.04,6

2. Себастьен Ожье (Франция, "Форд") +13.8

3. Тьерри Нёвилль (Бельгия, "Хёндэ") +59.7

4. Отт Тянак (Эстония, "Форд") +2.18,3

5. Хэйден Паддон (Новая Зеландия, "Хёндэ") +3.32.9

6. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") +4.40.3

7. Юхо Хяннинен (Финляндия, "Тойота") +5.06.2

8. Дани Сордо (Испания, "Хёндэ") +5.22.7

9. Элфин Эванс (Великобритания, "Форд") +8.41.8

10. Понтус Тидеманд (Швеция, "Шкода") +10.51.9.



