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Арон Домзала и Симон Господарчик выиграли первый этап Кубка мира по ралли-рейдам - баху "Северный лес" в Карелии

Первый этап Кубка мира по ралли-рейдам - баха "Северный лес" состоялся на снежных трассах Карелии.





Главной неожиданностью последнего соревновательного дня стала неудача фаворитов соревнований - Владимира Васильева и Константина Жильцова, занимавших первое место - поломка рулевой рейки привела к перевороту на крышу, после чего экипажу пришлось воспользоваться помощью соперников, и лидеры соревнований выбыли из борьбы за награды этого этапа.





Андрей Новиков, занимавший третье место по итогам субботы, выбыдл из борьбы в зачёте этапа Кубка мира после того, как его машина после удара о камень получила повреждения подвески, в результате чего свободный ход подвески на несколько миллиметров превысил допустимые правилами значения.





После этих происшествий победителем этапа Кубка мира стал польский экипаж Арона Домзалы и Симона Господарчика. Второе место заняли чех Мирослав Заплетал и словак Марек Сикора, третье - россияне Виктор Хорошавцев и Антон Николаев.





В зачёте серийных автомобилей Т2 победу одержал российский экипаж в составе Алексея Титова и Андрея Русова. Вторыми финишировали Ясир Сейдн из Саудовской Аравии и француз Лоран Лихтлёйхтер. Тройку призёров замкнули Шамырат Гурбанов и Курбанберды Данатаров из Туркменистана.





Финский экипаж в составе Йоуни Ампуйя и Маркка Хурскайнена стал победителем в зачёте этапа чемпионата России. На втором месте Андрей и Владимир Новиковы - здесь, в отличие от зачёта Кубка мира, параметры подвески не вышли за пределы, предусмотренные регламентом. Третье место заняли Виктор Хорошавцев и Антон Николаев.





Победу в зачёте серийных автомобилей одержали Алексей Титов и Андрей Русов. На второй позиции Константин Иванов и Александр Горьков, замкнули тройку призёров Леонид Петров и Антон Плетенёв.



