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02.03.2017 21:56
фото с raf.su
Арон Домзала и Симон Господарчик выиграли первый этап Кубка мира по ралли-рейдам - баху "Северный лес" в Карелии
Первый этап Кубка мира по ралли-рейдам - баха "Северный лес" состоялся на снежных трассах Карелии.  

Главной неожиданностью последнего соревновательного дня стала неудача фаворитов соревнований - Владимира Васильева и Константина Жильцова, занимавших первое место - поломка рулевой рейки привела к перевороту на крышу, после чего экипажу пришлось воспользоваться помощью соперников, и лидеры соревнований выбыли из борьбы за награды этого этапа. 

Андрей Новиков, занимавший третье место по итогам субботы, выбыдл из борьбы в зачёте этапа Кубка мира после того, как его машина после удара о камень получила повреждения подвески, в результате чего свободный ход подвески на несколько миллиметров превысил допустимые правилами значения.

После этих происшествий победителем этапа Кубка мира стал польский экипаж Арона Домзалы и Симона Господарчика. Второе место заняли чех Мирослав Заплетал и словак Марек Сикора, третье - россияне Виктор Хорошавцев и Антон Николаев. 

В зачёте серийных автомобилей Т2 победу одержал российский экипаж в составе Алексея Титова и Андрея Русова. Вторыми финишировали Ясир Сейдн из Саудовской Аравии и француз Лоран Лихтлёйхтер. Тройку призёров замкнули Шамырат Гурбанов и Курбанберды Данатаров из Туркменистана. 

Финский экипаж в составе Йоуни Ампуйя и Маркка Хурскайнена стал победителем в зачёте этапа чемпионата России. На втором месте Андрей и Владимир Новиковы - здесь, в отличие от зачёта Кубка мира, параметры подвески не вышли за пределы, предусмотренные регламентом. Третье место заняли Виктор Хорошавцев и Антон Николаев. 

Победу в зачёте серийных автомобилей одержали Алексей Титов и Андрей Русов. На второй позиции Константин Иванов и Александр Горьков, замкнули тройку призёров Леонид Петров и Антон Плетенёв. 

Победу в зачёте "Рейд-Спорт" одержали Михаил Коструков и Олег Нежнов, выступающие на "Газель Next". Вторыми финишировали Татьяна Елисеева и Александр Семёнов, третьими - Максим Кирпилёв и Павел Ушаков, - сообщает сайт Российской автомобильной федерации. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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