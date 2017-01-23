Новости Себастьен Ожье, фото с wrc.com Себастьен Ожье выиграл Ралли Монте-Карло на старте нового сезона WRC Первый этап чемпионата мира по автоспорту в классическом ралли (WRC) - Ралли Монте-Карло состоялся в минувший уик-энд.



Протяжённость этапа составила 1415.10 километра, включающих в себя 18 спецучастков суммарной протяжённостью 331.74 км. Покрытие трассы - асфальт и снег.



Победу на этапе, набрав в зачёт чемпионата 25 очков, одержал четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье из команды "М-Спорт". Его результат на спецучастках - 4 часа 00 минут 03.6 секунды. Второе место (18 очков) занял финн Яри-Матти Латвала на "Тойоте", уступивший Ожье 2 минуты 15.0 секунды. Тройку сильнейших замкнул эстонец Отт Тянак ("М-Спорт") с отставанием 2 минуты 57.8 секунды. На его счету 15 очков.



Четвёртое место занял испанец Дани Сордо на "Хёндэ" (+3:35.8, 13 очков), пятое - ирландец Крэйг Брин на "Ситроене" (+3:47.8, 10 очков), шестое - британец Эльфин Эванс из команды "М-Спорт" (+6:45.0, 10 очков), седьмое - норвежец Андреас Миккельсен на "Шкоде" (+9:32.7, шесть очков), восьмое - чех Ян Копецки на "Шкоде" (+12:58.1, четыре очка), девятое - француз Стефан Лефевр на "Ситроене" (+14:43.8, шесть очков), десятое - француз Бриан Буффье из "Гемини Клиник" (+16:09.04, одно очко).



Пять очков завоевал лидировавший по ходу этапа бельгиец Тьерри Нёвилль на "Хёндэ", финишировавший 15-м (+30:52.5), три очка - финн Юхо Хяннинен на "Тойоте", занявший 16-е место (+32:16.8). Одиннадцатое место занял швед Понтус Тидеманд на "Шкоде" (+16:16.4), двенадцатое - француз Эрик Камилли из "М-Спорт" (+19:28.5), тринадцатое - француз Кентен Жильбер (+21:09.5), четырнадцатое - швейцарец Оливье Бурри (+27:16.0).



Всего в календаре сезона-2017 тринадцать этапов. Ралли Швеции пройдёт 9-12 февраля, Ралли Мексики - 9-12 марта, Тур Корсики - 6-9 апреля, Ралли Аргентины - 27-30 апреля, Ралли Португалии - 18-21 мая, Ралли Италии - 8-11 июня, Ралли Польши - 29 июня - 2 июля, Ралли Финляндии - 27-30 июля, Ралли Германии - 17-20 августа, Ралли Испании - 5-8 октября, Ралли Великобритании - 26-29 октября, Ралли Австралии - 16-19 ноября.

Монте-Карло Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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