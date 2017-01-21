Новости фото с raf.su Григорий Трегубов и Елена Василенко стали победителями Ралли Барда Второй этап Кубка России по классическому ралли - Ралли Барда состоялся в Бардымском районе Пермского края.



Победителями гонки стали Григорий Трегубов и Елена Василенко из Перми на Subaru Impreza с результатом на спецучастке 45 минут 39.2 секунды. Второе место в абсолютном зачёте и первое в зачёте 1600Н заняли Денис Ростилов и Александр Рыбников из Екатеринбурга на Lada Kalina NFR R1 с результатом 48:20.5. На третьем месте в абсолюте и на первом - в зачёте 2000Н финишировали Константин Тарасов и Илья Белоусов из Ижевска на ВАЗ 21083 (48:55.1).



Четвёртые в абсолюте и вторые в зачёте 1600Н - Александр Дуденков и Ренат Габдуллин из Екатеринбурга на ВАЗ 2108 (49:30.0). Пятые в абсолюте и вторые в зачёте 2000Н - Данил Якушев и Андрей Фадеев из Перми на Renault Clio (49:32.4). Шестые в абсолюте и третьи в зачёте 2000Н - Андрей Сапегин из Первоуральска и Дмитрий Петухов из Екатеринбурга на ВАЗ 11193 (51:53.1). Седьмые в абсолюте и четвёртые в зачёте 2000Н - Александр Соловьёв из Санкт-Петербурга и Никита Северюхин из Ижевска на Citroen C2 (58:59.9). Восьмые в абсолюте и пятые в зачёте 2000Н - Павел Казаков и Константин Стародубцев из Ижевска на Ford Fiesta (59:33.3). Девятые в абсолюте и третьи в зачёте 1600Н - Денис Тополев и Станислав Гапонов из Ижевска на Citroen C2 VTS (1:20:04.1). Десятые в абсолюте и четвёртые в зачёте 1600Н - Павел Девятых из Берёзовского Свердловской области и Ирина Шульц из Екатеринбурга на ВАЗ 2106 (1:24:16.9).



Одержать победу экипажу Трегубова и Василенко не помешало случившееся во время гонки расслоение шины. Об этом рассказал сам Григорий Трегубов:



"Мы из-за экономии поехали гонку на старых Pirelli. И у нас два раза расслаивалось переднее левое колесо. Сперва на СУ1, но он короткий – всего 5 километров. Затем на СУ8. Он длинный, а шина разрушилась практически сразу… Но запас был большой и мы потихоньку доехали – менять на допе не стали, так как было холодно, минус тридцать! Зато проверили качество сборки проводки – всё супер, переднее крыло оторвало, а жгут проводки, как новый!", - приводит слова гонщика сайт Российской автомобильной федерации.

Бардымский муниципальный район Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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