Новости Эдуард Николаев, фото с kazanfirst.ru Эдуард Николаев выиграл ралли-рейд "Дакар-2017" в зачёте грузовиков, Стефан Петерансель - лучший среди внедорожников Ралли-рейд "Дакар-2017" финишировал в столице Аргентины Буэнос-Айресе.



Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова стал победителем одиннадцатого этапа, проходившего по маршруту от Сан-Хуана до Рио-Куарто, в зачёте грузовиков, преодолев спецучасток за 3 часа 56 минут 47 секунд. Вторыми финишировали аргентинцы Федерико Вильягра, Адриан Артуро Якопини и Рикардо Адриан Торлачи на "Ивеко", отстав от Николаева на 52 секунды. На третьем месте Айрат Мардеев, Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов (+9.53). Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Игорь Леонов финишировали четвёртыми (+11.54), Антон Шибалов, Роберт Аматыч и Иван Романов - 29-ми (+3:25.15).



Заключительный, двенадцатый этап с финишем в Буэнос-Айресе вновь выиграли Николаев, Яковлев и Рыбаков с результатом 34 минуты 25 секунд. На втором месте Мардеев, Беляев и Свистунов (+0.33), тройку замкнул белорусский экипаж в составе Сергея Вязовича, Павла Гаранина и Андрея Жигулина на МАЗе (+0.44). Сотников, Ахмадеев и Леонов - шестые (+1.49), Шибалов, Аматыч и Романов - 19-е (+5.32).



Николаев, Яковлев и Рыбаков одержали уверенную победу в генеральной классификации "Дакара" среди грузовиков, показав суммарный результат 27 часов 58 минут 24 секунды. Сотников, Ахмадеев и Леонов заняли второе место, уступив экипажу Николаева 18 минут 58 секунд. На третьей позиции голландец Жерар де Рой, испанец Моизес Торральярдона и поляк Дарек Родевальд на "Ивеко" (+41.19). Мардеев, Беляев и Свистунов финишировали пятыми (+2:26.50), Шибалов, Аматыч и Романов - 19-ми (+9:42.31).



Одиннадцатый этап в зачёте автомобилей (внедорожников) выиграли француз Себастьен Лёб и Даниэль Елена из Монако на "Пежо", преодолев спецучасток за 3 часа 21 минуту 15 секунд. На второй позиции французы Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре на "Пежо" (+0.18), тройку призёров замкнули аргентинец Орландо Терранова и Андреас Шульц из Германии на "Мини" (+6.37). Россиянин Сергей Шихотаров и Олег Уперенко из Латвии - 26-е (+1:24.01).



Лёб и Елена одержали победу и на двенадцатом этапе с результатом 28 минут 55 секунд. Петерансель и Коттре финишировали вторыми (+0.19), на третьей позиции южноафриканец Джиниэл де Вильерс и немец Дирк фон Цитцевитц на "Тойоте" (+0.30). Шихотаров и Уперенко - 36-е (+13.05).



Победителями "Дакара" среди внедорожников стали Петерансель и Коттре, показав результат 28 часов 49 минут 30 секунд, выиграв 5 минут 13 секунд у Лёба и Елены. Бронзу завоевали французы Сириль Депре и Давид Кастера (+33.28). Шихотаров и Уперенко - 37-е (+33:16.23).

Буэнос-Айрес Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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