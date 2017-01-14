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14.01.2017 22:31
Владимир Васильев, фото с sport.ru
Васильев и Жильцов - победители ралли-рейда Africa Eco Race - 2017, экипаж Каргинова - лучший среди грузовиков
Ралли-рейд Africa Race - 2017 завершился в субботу в столице Сенегала Дакаре.

Российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на "Мини" занял на десятом этапе со стартом и финишем в мавританском Акжужте протяжённостью 423.65 км второе место среди автомобилей с результатом 5 часов 26 минут 1 секунда, уступив 15 минут 33 секунды французу Жану Антони Сабатье и итальянцу Агостино Риццарди на BuggaOne. Тройку замкнули чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора на "Хаммере" (+16.44). Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин из команды "КАМАЗ-мастер" заняли общее девятое место и третье в зачёте грузовиков (+37.24). Их товарищи по команде Сергей Куприянов, Александр Куприянов и Анатолий Танин - 11-е и четвёртые соответственно (+39.42). Максим Кирпилёв и Антон Шевелёв на "Тойоте" - 17-е (+1:45.00).

На одиннадцатом этапе протяжённостью 208.02 км, финишировавшем в сенегальском Сен-Луи, Васильев и Жильцов вновь финишировали вторыми с результатом 1 час 38 минут 5 секунд, завершив спецучасток через 1 минуту 33 секунды после французов Матье Серрадори и Фабьена Луркуина на "ЛЧР 130". Заплетал и Сиклра замкнули тройку лучших на этапе (+3.53). С.Куприянов, А.Куприянов и Танин - десятые в общем зачёте и третьи среди грузовиков (+20.26). Каргинов, Мокеев и Никитин - 15-е и четвёртые соответственно (+24.03). Кирпилёв и Шевелёв - 26-е (+55.38).

Двенадцатый, заключительный этап с финишем в Дакаре со спецучастков 21.93 км выиграли французы Гийом Гомес и Лоик Фагот на "Оптимусе" с результатом 9 минут 46 секунд. Вторыми финишировали их соотечественники Паскаль Томас и Паскаль Ларок (+0.30). Тройку замкнули Сабатье и Риццарди (+0.46). Каргинов, Мокеев и Никитин - десятые в общем зачёте и первые среди грузовиков (+1.51). С.Куприянов, А.Куприянов и Танин - 16-е и третьи соответственно (+3.04). Кирпилёв и Шевелёв - 17-е (+3.08). Васильев и Жильцов - 23-е (+4.41).

Васильев и Жильцов сохранили преимущество, добытое на предыдущих этапах, и одержали уверенную победу в общем зачёте с результатом 36 часов 33 минуты 40 секунд. Вторыми финишировали Заплетал и Сикора, проиграв 2 часа 10 минут 30 секунд. Третье место заняли французы Доминик Усье и Кристоф Креспо на "Оптимусе" (+2:18.57). Каргинов, Мокеев и Никитин финишировали пятыми в общем зачёте и первыми среди грузовиков (+3:19.03). С.Куприянов, А.Куприянов и Танин - десятые и четвёртые соответственно (+6:12.46). Второе и третье места в зачёте грузовиков заняли чешские экипажи на "Татре" (Ярослав Валтр/Ростислав Пильны/Филип Шкробанек и Томаш Томечек/Ладислав Лала). Кирпилёв и Шевелёв завершили гонку 24-ми (+31:45.15).

Победителем Africa Eco Race - 2017 в зачёте мотоциклов стал выступающий под флагом ЮАР израильтянин Гев Тедди Селла на "КТМ", преодолевший дистанцию ралли-рейда за 42 часа 13 минут 11 секунд. Вторым финишировал норвежец Пол Андерс Уллеволсетер на "КТМ", уступивший 50 минут 12 секунд. Третье место занял словак Мартин Бенко на "КТМ" (+8:20.51). Россиянин Александр Максимов на "Ямахе" занял седьмое место (+12:03.09).   
Города:
Дакар
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/14/109925.html
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