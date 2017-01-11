Новости Владимир Васильев и Константин Жильцов, фото с nsn.fm Владимир Васильев продолжает лидировать после девяти этапов ралли-рейда Africa Eco Race - 2017 Восьмой и девятый этапы ралли-рейда Africa Eco Race - 2017 состоялись во вторник и среду в Мавритании.



На восьмом этапе, маршрут которого прошёл от Тивилита до Азугуи, в зачёте автомобилей победил французский экипаж в составе Матье Серрадори и Фабьена Луркуина на "ЛЧР 30" с результатом 3 часа 54 минуты 17 секунд. Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Дмитрия Никитина занял второе место и уверенно первенствовал среди грузовиков, уступив победителям 7 минут 53 секунды. Тройку замкнули французы Патрик Сирейжоль и Франсуа-Ксавье Бегуин на "ЛЧР 30" (+8.33). Сергей Куприянов, Александр Куприянов и Анатолий Танин ("КАМАЗ-мастер") финишировали девятыми и вторыми среди грузовиков (+20.00), Владимир Васильев и Константин Жильцов на "Мини" - 11-ми (+22.32), Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на "БМВ" - 12-ми (+26.01), Максим Кирпилёв и Артём Шевелёв на "Тойоте" - 23-ми (+1:10.12).



Девятый этап от Азугуи до Акжужта выиграл Сирейжоль с результатом 4 часа 4 минуты 46 секунд. Вторыми финишировали чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора на "Хаммере", отстав на 50 секунд. Третьими приехали французы Гийом Гомес и Лоик Фаго на "Оптимусе" (+5.58). Васильев и Жильцов - седьмые (+10.30), С.Куприянов, А.Куприянов и Танин - 16-е (+1:00.01), Каргинов, Мокеев и Никитин - 17-е (+1:04.03), Кирпилёв и Шевелёв - 20-е (+1:48.56), Хорошавцев и Николаев - 27=-е (+2:48.57).



Васильев и Жильцов остаются лидерами генеральной классификации с результатом 29 часов 29 минут 34 секунды. Вторыми идут французы Доминик Усье и Кристоф Креспо (+2:02.38), третьими - Заплетал и Сикора (+2:06.59). Каргинов, Мокеев и Никитин - шестые в общем зачёте и ервые среди грузовиков (+2:34.42), Хорошавцев и Николаев - 12-е (+5:28.35), С.Куприянов, А.Куприянов и Танин - 13-е (+5:29.44), Кирпилёв и Шевелёв - 21-е (+13:42.11).



Норвежец Пол Андерс Уллеволсетер на "КТМ" выиграл восьмой этап в зачёте мотоциклов с результатом 4:47.46. Вторым финишировал выступающий под южноафриканским флагом израильтянин Гев Селла на "КТМ" (+13.23), третьим - марокканец Харите Габари на "КТМ" (+15.54). Россиянин Александр Максимов на "Ямахе" - седьмой (+57.02).



Победителем девятого этапа стал Селла (4:21.54), вторым финишировал Уллеволсетер (+7.41), третьим - итальянец Паоло Чечи на "Хонде" (+27.42). Максимов - восьмой (+1:40.54).



В генеральной классификации мотоциклистов лидирует Селла (34:58.50), второе место занимает Уллеволсетер (+44.05), третье - словак Мартин Бенко на "КТМ" (+6:45.32). Максимов - седьмой (+9.05.03).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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